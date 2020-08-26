Звезды «МЮ» в отпуске: Линделеф спас бабушку от вора, а Магуайр подрался с греческой полицией и получил условку
Магуайр подрался с полицией Греции. Его признали виновным в нападении на полицейского и взятке
Во время отпуска Харри Магуайр вместе с друзьями улетел в Грецию на остров Миконос. 21 августа полиция Миконоса задержала Магуайра и его друзей. Дальше – две версии событий:
- Полицейские написали в рапорте, что приехали по звонку администратора бара, где тусил Магуайр, его друзья и группа других англичан. В какой-то момент началась драка. Полиция разняла дерущихся, а через некоторое время компания, в которой был Магуайр, начала оскорблять полицию. Результат – еще одна драка, в ходе которой Магуайр ударил полицейского. Их всех задержали, увезли в участок и отправили в изолятор.
- Версия самого Магуайра. Первая драка началась из-за того, что какой-то пьяница напал на его сестру с ножом. Плюс несколько англичан из другой компании узнали Магуайра – и оскорбляли его и «МЮ». После этой драки был конфликт с полицией.
Магуайр получил обвинение на следующий день: уголовное дело из-за сопротивления аресту, нанесение телесных повреждений и попытка дать взятку.
Со взяткой, возможно, была ошибка. Goal пишет, что Магуайр в участке спросил о сумме штрафа, а полиция неправильно его поняла.
Представитель Магуайра сразу же заявил, что его клиент готов сотрудничать со следствием, но отказывается признавать вину. Суд по делу прошел 25 августа. Сам Магуайр при этом улетел в Англию – его присутствие на заседании было необязательно.
Магуайр признан виновным и приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно. Он временно потерял место в сборной и, вероятно, потеряет капитанство в клубе.
Линделеф поймал грабителя – тот своровал сумку у бабушки
Виктор Линделеф проводит отпуск в Вестеросе – туда он уехал вместе с девушкой. 24 августа он предотвратил ограбление в центре города.
В полдень в центре города велосипедист выхватил сумку у 90-летней бабушки. Линделеф побежал за мужчиной, сбил его с велосипеда и вернул сумку.
Полиция города уже поблагодарила Линделефа за предотвращение преступления. Бабушка, чью сумку Линделеф вернул, приглашает его и девушку на обед.