Звезды «МЮ» в отпуске: Линделеф спас бабушку от вора, а Магуайр подрался с греческой полицией и получил условку

Магуайр подрался с полицией Греции. Его признали виновным в нападении на полицейского и взятке

Во время отпуска Харри Магуайр вместе с друзьями улетел в Грецию на остров Миконос. 21 августа полиция Миконоса задержала Магуайра и его друзей. Дальше – две версии событий:

Полицейские написали в рапорте, что приехали по звонку администратора бара, где тусил Магуайр, его друзья и группа других англичан. В какой-то момент началась драка. Полиция разняла дерущихся, а через некоторое время компания, в которой был Магуайр, начала оскорблять полицию. Результат – еще одна драка, в ходе которой Магуайр ударил полицейского. Их всех задержали, увезли в участок и отправили в изолятор.

Версия самого Магуайра. Первая драка началась из-за того, что какой-то пьяница напал на его сестру с ножом. Плюс несколько англичан из другой компании узнали Магуайра – и оскорбляли его и «МЮ». После этой драки был конфликт с полицией.

Магуайр получил обвинение на следующий день: уголовное дело из-за сопротивления аресту, нанесение телесных повреждений и попытка дать взятку.

Со взяткой, возможно, была ошибка. Goal пишет, что Магуайр в участке спросил о сумме штрафа, а полиция неправильно его поняла.