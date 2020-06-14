Победить быстрее всех в детской настольной игре – так футболист «Манчестер Юнайтед» попал в Книгу Гиннесса

Аксель Туанзебе вошел в Книгу рекордов Гиннесса благодаря другой теме. На летних сборах в США он зарубался вместе с одноклубниками в детскую настольную игру «Голодные бегемотики».

В ней участвуют до четырех человек: на каждого – по игрушке. Суть – съесть шарики раньше соперников. Против Туанзебе играли Андреас Перейра и Ро-Шон Уильямс – их Туанзебе победил за 17,36 секунды.

Рекорд Туанзебе пытались побить Джейми Реднапп, английский телеведущий Фредди Флинтофф, комик Джек Уайтхолл и актер Джеймс Корден. У них не получилось.

Туанзебе потом сказал:

«Если бы мне когда-нибудь сказали, что я попаду в Книгу рекордов Гиннесса, я бы покрутил у виска. Если бы мне сказали, что я поставлю рекорд в детской настольной игре, я бы долго смеялся, а потом покрутил у виска».