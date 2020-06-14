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#Аксель Туанзебе #Футбол #АПЛ #Манчестер Сити #Манчестер Юнайтед #Эдерсон #Андер Эррера #Серхио Ромеро

Победить быстрее всех в детской настольной игре – так футболист «Манчестер Юнайтед» попал в Книгу Гиннесса

14 июня, 20:05

ZUMAPRESS/Global Look Press

В 2018-м «Манчестер Юнайтед» (и еще многие клубы АПЛ) сотрудничали с Книгой рекордов Гиннесса. Эдерсон выбивал матч на 75,35 метра и побил предыдущий рекорд на 5,5 метра.

Вместе с Эдерсоном в Книгу рекордов попадали и игроки «МЮ». Серхио Ромеро за минуту забил с середины поля на тренировке 20 мячей (с ним соревновались Фил Джонс и Андер Эррера, но проиграли).

Аксель Туанзебе вошел в Книгу рекордов Гиннесса благодаря другой теме. На летних сборах в США он зарубался вместе с одноклубниками в детскую настольную игру «Голодные бегемотики».

В ней участвуют до четырех человек: на каждого – по игрушке. Суть – съесть шарики раньше соперников. Против Туанзебе играли Андреас Перейра и Ро-Шон Уильямс – их Туанзебе победил за 17,36 секунды.

Рекорд Туанзебе пытались побить Джейми Реднапп, английский телеведущий Фредди Флинтофф, комик Джек Уайтхолл и актер Джеймс Корден. У них не получилось.

Туанзебе потом сказал:

«Если бы мне когда-нибудь сказали, что я попаду в Книгу рекордов Гиннесса, я бы покрутил у виска. Если бы мне сказали, что я поставлю рекорд в детской настольной игре, я бы долго смеялся, а потом покрутил у виска».

Акселя Туанзебе действительно вписали в Книгу рекордов Гиннесса, вручили памятную табличку. А партнеры по команде поздравили его.

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#Эдерсон
#Андер Эррера
#Серхио Ромеро