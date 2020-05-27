  • Деннис Дикмайер
  • Бундеслига 2
  • Александр Жиров
  • Зандхаузен
Поделиться:
Комментарии:
0
#Деннис Дикмайер #Александр Жиров #Бундеслига 2 #Зандхаузен

Немецкий защитник ждал 294 матча, чтобы забить первый гол. Это рекорд

27 мая, 13:30

В матче второй Бундеслиги «Веен» – «Зандхаузен» гости забили в конце первого тайма. Александр Жиров (он играет в Германии уже два года) пробил головой после навеса, а подправил мяч в ворота Деннис Дикмайер. Это его первый гол за 294 матча на профессиональном уровне. Никто так раньше в Германии долго не ждал.

Твиттер «Зандхаузена»

В восторге жена и дети.

А на реддите есть такой замечательный комментарий:

«Если бы мне сказали 10 лет назад, что Дикмайер забьет в 2020-м при пустых трибунах из-за мировой пандемии, в то время как Дональд Трамп правит США, а Великобритания только что вышла из ЕС, то я бы сказал, что Дикмайер никогда не забьет»

  • Дикмайеру 30 лет. Основную часть карьеры (173 матча) он провел в «Гамбурге».
  • В первой игре после возобновления сезона против против «Эрцгебирге» он получил красную карточку уже на четвертой минуте.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Деннис Дикмайер
#Александр Жиров
#Бундеслига 2
#Зандхаузен