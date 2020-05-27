- Деннис Дикмайер
- Бундеслига 2
- Александр Жиров
- Зандхаузен
Немецкий защитник ждал 294 матча, чтобы забить первый гол. Это рекорд
27 мая, 13:30
В матче второй Бундеслиги «Веен» – «Зандхаузен» гости забили в конце первого тайма. Александр Жиров (он играет в Германии уже два года) пробил головой после навеса, а подправил мяч в ворота Деннис Дикмайер. Это его первый гол за 294 матча на профессиональном уровне. Никто так раньше в Германии долго не ждал.
В восторге жена и дети.
А на реддите есть такой замечательный комментарий:
«Если бы мне сказали 10 лет назад, что Дикмайер забьет в 2020-м при пустых трибунах из-за мировой пандемии, в то время как Дональд Трамп правит США, а Великобритания только что вышла из ЕС, то я бы сказал, что Дикмайер никогда не забьет»
- Дикмайеру 30 лет. Основную часть карьеры (173 матча) он провел в «Гамбурге».
- В первой игре после возобновления сезона против против «Эрцгебирге» он получил красную карточку уже на четвертой минуте.
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