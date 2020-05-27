Немецкий защитник ждал 294 матча, чтобы забить первый гол. Это рекорд

А на реддите есть такой замечательный комментарий:

«Если бы мне сказали 10 лет назад, что Дикмайер забьет в 2020-м при пустых трибунах из-за мировой пандемии, в то время как Дональд Трамп правит США, а Великобритания только что вышла из ЕС, то я бы сказал, что Дикмайер никогда не забьет»