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#Манчестер Юнайтед #Футбол #АПЛ

Фанаты «МЮ» слушали в клубном инстаграме звук микроволновки и тарелок – это сммщик случайно включил трансляцию с кухни 🤷🏻‍♂️

3 часа назад

«Манчестер Юнайтед»

3 марта в инстаграме «Манчестер Юнайтед» вдруг началась трансляция с черным фоном. На ее фоне – звуковые сигналы микроволновки, звуки тарелок и другие посторонние шумы. На черном фоне иногда проступают какие-то проблески. По-видимому, телефон находился в кармане.

За этой трансляции следили 37 тысяч человек. Соберись они на «Олд Траффорд» – заполнили бы половину арены.

Эфир прервался через некоторое время – видимо, редактор узнал о том, что происходит.

Поначалу предполагалось (в комментариях), что аккаунт «МЮ» взломан, но потом стало ясно: редактор случайно запустил трансляцию, не зная об этом.

Также в комментариях были шутки о том, что трансляция прошла интереснее матчей «МЮ». Шутки в тему – три последних матча «МЮ» завершились вничью 0:0. Причем в сезоне АПЛ клуб уже шесть раз отыграл 0:0, повторив клубный рекорд. И это до конца сезона осталось еще 11 туров.

Всего у инстаграма «МЮ» 39,4 миллиона подписчиков.

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