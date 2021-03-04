Фанаты «МЮ» слушали в клубном инстаграме звук микроволновки и тарелок – это сммщик случайно включил трансляцию с кухни 🤷🏻‍♂️

3 марта в инстаграме «Манчестер Юнайтед» вдруг началась трансляция с черным фоном. На ее фоне – звуковые сигналы микроволновки, звуки тарелок и другие посторонние шумы. На черном фоне иногда проступают какие-то проблески. По-видимому, телефон находился в кармане.

За этой трансляции следили 37 тысяч человек. Соберись они на «Олд Траффорд» – заполнили бы половину арены.