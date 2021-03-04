Фанаты «МЮ» слушали в клубном инстаграме звук микроволновки и тарелок – это сммщик случайно включил трансляцию с кухни 🤷🏻♂️
3 марта в инстаграме «Манчестер Юнайтед» вдруг началась трансляция с черным фоном. На ее фоне – звуковые сигналы микроволновки, звуки тарелок и другие посторонние шумы. На черном фоне иногда проступают какие-то проблески. По-видимому, телефон находился в кармане.
За этой трансляции следили 37 тысяч человек. Соберись они на «Олд Траффорд» – заполнили бы половину арены.
Эфир прервался через некоторое время – видимо, редактор узнал о том, что происходит.
Поначалу предполагалось (в комментариях), что аккаунт «МЮ» взломан, но потом стало ясно: редактор случайно запустил трансляцию, не зная об этом.
Также в комментариях были шутки о том, что трансляция прошла интереснее матчей «МЮ». Шутки в тему – три последних матча «МЮ» завершились вничью 0:0. Причем в сезоне АПЛ клуб уже шесть раз отыграл 0:0, повторив клубный рекорд. И это до конца сезона осталось еще 11 туров.
Всего у инстаграма «МЮ» 39,4 миллиона подписчиков.