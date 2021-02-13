Пацан забил 600 голов за академию «Ман Сити». Перешел в «МЮ» – и вкатил покер бывшему клубу
В детстве Чарли Макнил занимался в «МЮ», но в 2014 году перешел в академию «Сити». Английские СМИ пишут, что на юношеском уровне он забил более 600 голов. От профессионального контракта с «Ман Сити» Макнил отказался. Зато осенью 2020 года «МЮ» вернул его обратно. Клубы договорились о компенсации в 800 тысяч евро.
За результативным Макнилом охотились многие топ-команды Европы. The Telegraph писал об интересе «Ювентуса» и «РБ Лейпцига». В Англии был предметный интерес от «Эвертона» и «Лидса». Сам «Ман Сити» несколько раз предлагал Макнилу профессиональный контракт, но тот выбрал «МЮ». Первые голы за новый-старый клуб Макнил праздновал в стиле Кавани.
Теперь молодежки «МЮ» и «Ман Сити» сыграли в дерби со счетом 4:2. Макнил забил все четыре гола «МЮ» и поцеловал клубную эмблему. «МЮ» прописал в профиле Макнила на официальном сайте, что тот болел за клуб с детства. Даже во времена, когда играл за «Манчестер Сити». Сейчас Макнил имеет 12 голов за 11 матчей в команде «МЮ» до 18 лет.
The Sun рассказывал подробности по результативным умениям Макнила. В 15 лет он забил за «Ман Сити» 110 голов и сделал 38 передач. Для этого ему понадобилось всего 72 игры. За Макнилом следил adidas. В 2018 году он подписал шестилетний контракт с брендом. Это соглашение может принести Макнилу миллион фунтов.
На юношеском уровне Макнил застал Гринвуда – они даже пересекались на поле. Гринвуд уже давно бегает в основе «МЮ», а 17-летний Макнил пока разрывает молодежку. ESPN FC показал, что он по-разному празднует практически каждый мяч за клуб. Сейчас все обсуждают именно его поцелуй эмблемы «МЮ».