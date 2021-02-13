Пацан забил 600 голов за академию «Ман Сити». Перешел в «МЮ» – и вкатил покер бывшему клубу

В детстве Чарли Макнил занимался в «МЮ», но в 2014 году перешел в академию «Сити». Английские СМИ пишут, что на юношеском уровне он забил более 600 голов. От профессионального контракта с «Ман Сити» Макнил отказался. Зато осенью 2020 года «МЮ» вернул его обратно. Клубы договорились о компенсации в 800 тысяч евро.

За результативным Макнилом охотились многие топ-команды Европы. The Telegraph писал об интересе «Ювентуса» и «РБ Лейпцига». В Англии был предметный интерес от «Эвертона» и «Лидса». Сам «Ман Сити» несколько раз предлагал Макнилу профессиональный контракт, но тот выбрал «МЮ». Первые голы за новый-старый клуб Макнил праздновал в стиле Кавани.

Теперь молодежки «МЮ» и «Ман Сити» сыграли в дерби со счетом 4:2. Макнил забил все четыре гола «МЮ» и поцеловал клубную эмблему. «МЮ» прописал в профиле Макнила на официальном сайте, что тот болел за клуб с детства. Даже во времена, когда играл за «Манчестер Сити». Сейчас Макнил имеет 12 голов за 11 матчей в команде «МЮ» до 18 лет.