Роналду установил рекорд по количеству матчей в еврокубках. Это случилось в 300-й игре за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».

Это 187-я игра Роналду в еврокубках: 183 – в Лиге чемпионов, два – в Кубке УЕФА, два – в Суперкубке УЕФА. Он обошел рекорд Икера Касильяса (186).

Матч против «Аталанты» – 300-й для Роналду в «Манчестер Юнайтед». Он выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год и вернулся в команду в этом сезоне.