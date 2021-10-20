Криштиану Роналду
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед
Аталанта
Роналду установил рекорд по количеству матчей в еврокубках. Это случилось в 300-й игре за «Манчестер Юнайтед»
вчера, 22:25
Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».
Это 187-я игра Роналду в еврокубках: 183 – в Лиге чемпионов, два – в Кубке УЕФА, два – в Суперкубке УЕФА. Он обошел рекорд Икера Касильяса (186).
Матч против «Аталанты» – 300-й для Роналду в «Манчестер Юнайтед». Он выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год и вернулся в команду в этом сезоне.
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