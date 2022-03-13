30 причесок Поля Погба, по которым мы будем скучать – теперь он побрился наголо

Прически – небольшой фетиш Поля Погба. Вот несколько фактов вокруг них:

✂️ Когда Погба играл за «Ювентус», то регулярно посещал персонального барбера. Обычно – где-то 2-3 раза в месяц. Каждый раз он платил по 2 тысячи евро.

✂️ В Англии Погба регулярно стрижется у Ахмеда Альсанави. Его барбершоп располагается на юго-западе Лондона. Альсанави знаменит тем, что работает со многими звездами АПЛ. К нему заезжают не только игроки из лондонских команд, но и футболисты из других городов: Фред, Ришарлисон, Джек Грилиш, Джесси Лингард. Альсанави работал с Давидом Алабой, Эденом Азаром, Каримом Безнема и Килианом Мбаппе.

✂️ Про Погба Альсанави говорил: «Поль следит за собой. Он регулярно покупает средства для ухода за волосами. Ему хочется быть ярким и стильным. Он все-таки футболист, звезда спорта и телеэкранов. Я считаю его подход правильным».

✂️ Сам Погба однажды рассказывал: «Я стал пристальнее следить за прическами, когда перешел в «Ювентус». Это очень популярный клуб, от нас требовали идеала везде: как на поле, так и в повседневной жизни. Меня быстро увлекла тема имиджа».

А вот как менялись прически Погба за карьеру.