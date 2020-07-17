Поль Погба
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Неманья Матич
Манчестер Юнайтед
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#Поль Погба #АПЛ #Манчестер Юнайтед #Неманья Матич

Погба в «МЮ» теперь таксист. Подвез Матича до столовой, вместо денег попросил футболку

17 июля, 19:41

Неманья Матич выложил в инстаграме видео, как к нему подъезжает на гольфкаре Поля Погба. Матич просит подвезти его в столовую. По дороге они встретили Рэшфорда. 

А после приезда Матич спросил: «Первая поездка бесплатна?» (вместо «free он использовал португальское слово «gratis»; объяснить это можно тем, что Матич играл за «Бенфику»). Погба попросил футболку.

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