Поль Погба
АПЛ
Неманья Матич
Манчестер Юнайтед
Погба в «МЮ» теперь таксист. Подвез Матича до столовой, вместо денег попросил футболку
17 июля, 19:41
Неманья Матич выложил в инстаграме видео, как к нему подъезжает на гольфкаре Поля Погба. Матич просит подвезти его в столовую. По дороге они встретили Рэшфорда.
А после приезда Матич спросил: «Первая поездка бесплатна?» (вместо «free он использовал португальское слово «gratis»; объяснить это можно тем, что Матич играл за «Бенфику»). Погба попросил футболку.
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