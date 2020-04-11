Златан и Погба подружились в «МЮ», а теперь соревнуются в челленджах по инстаграму
Златан и Погба придумывают челленджи
Чемпионаты остановлены, игроки тренируются дома, все скучают. Ибрагимович и Погба развлекаются в инстаграме, а за ними повторяют другие люди. Обычно все происходит по одной схеме: Златан выдумывает необычное действие и бросает вызов другу. Погба повторяет, а фанаты смеются и выбирают лучшего в комментариях. Свежак такой (явно победил Погба):
Было соревнование в технике:
Все это совсем не случайность – такое соревнование продолжается годами. Летом 2019-го Ибрагимович и Погба поучаствовали в челлендже с пробкой от бутылки. Естественно, что Погба получил эстафету от Златана:
Обмен словами поддержки тоже есть. «Пусть все критикуют, но его игра говорит сама за себя», – писал Ибрагимович, когда Погба выиграл чемпионат мира.
Они дружат уже четыре года, хотя раньше вообще не общались
В августе 2016 года Поль Погба перешел из «Ювентуса» в «МЮ» за 105 миллионов евро. За месяц до этого в команду пришел свободным агентом Златан Ибрагимович. Обоих позвал Жозе Моуринью – очередной новый тренер «Юнайтед» после Фергюсона. В АПЛ «МЮ» провалился, но Моуринью все равно взял три трофея: Суперкубок, Кубок Лиги, Лигу Европы. Во всех турнирах ему помогала связка Ибрагимовича и Погба.
«Поль усердно работает. На него оказывается большое давление: люди ожидают магии за короткое время. Он делал отличные вещи в Италии. Мы не сомневаемся, что все это проявится и в АПЛ», – рассказывал Ибрагимович еще на старте карьеры в «МЮ». Тогда они знали друг друга всего пару месяцев, но уже общались и показывали публичную поддержку. Именно Ибрагимович помогал Погба с адаптацией к АПЛ в условиях огромного трансферного ценника.
Ибрагимович отыграл в «МЮ» полтора года. Помешала тяжелая травма, после которой он совсем перестал забивать. Уже после отъезда в МЛС Ибрагимович вспоминал время в «Юнайтед»: «Я не знал Поля Погба – мы никогда не играли раньше и не общались. Когда я познакомился с ним, то нашел фантастического человека и фантастического футболиста. Наша связь на поле была потрясающей. Мы оба нуждались друг в друге».
Когда Ибрагимович ушел из «Юнайтед», именно Погба стал основной звездой команды. Учился лидерским качествам он именно у Златана – вот цитата еще из их совместного времени в «МЮ»: «Очевидно, что Златан – лидер, самый большой лидер. Я пришел сюда, чтобы стать лидером в команде. Это не похоже на цель, но так должно быть. Пока я учусь у него, у Каррика, у других игроков «МЮ». Моуринью тогда уже называл Погба лидером из молодежи.
Вместе со сборной Франции Погба выиграл ЧМ-2018. Он все еще остается в «МЮ», где тоже часто страдает из-за травм. Когда на Погба наезжают фанаты, Ибрагимович первым приходит с поддержкой. «Погба противоречив. СМИ всегда говорят о нем. Я думаю, что это из-за ревности. У него большая зарплата, он всегда играет в больших матчах и турнирах. Это лучший полузащитник в мире, поэтому у него много ненавистников», – говорил Ибрагимович.