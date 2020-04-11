Златан и Погба подружились в «МЮ», а теперь соревнуются в челленджах по инстаграму

Они дружат уже четыре года, хотя раньше вообще не общались

В августе 2016 года Поль Погба перешел из «Ювентуса» в «МЮ» за 105 миллионов евро. За месяц до этого в команду пришел свободным агентом Златан Ибрагимович. Обоих позвал Жозе Моуринью – очередной новый тренер «Юнайтед» после Фергюсона. В АПЛ «МЮ» провалился, но Моуринью все равно взял три трофея: Суперкубок, Кубок Лиги, Лигу Европы. Во всех турнирах ему помогала связка Ибрагимовича и Погба.

«Поль усердно работает. На него оказывается большое давление: люди ожидают магии за короткое время. Он делал отличные вещи в Италии. Мы не сомневаемся, что все это проявится и в АПЛ», – рассказывал Ибрагимович еще на старте карьеры в «МЮ». Тогда они знали друг друга всего пару месяцев, но уже общались и показывали публичную поддержку. Именно Ибрагимович помогал Погба с адаптацией к АПЛ в условиях огромного трансферного ценника.

Ибрагимович отыграл в «МЮ» полтора года. Помешала тяжелая травма, после которой он совсем перестал забивать. Уже после отъезда в МЛС Ибрагимович вспоминал время в «Юнайтед»: «Я не знал Поля Погба – мы никогда не играли раньше и не общались. Когда я познакомился с ним, то нашел фантастического человека и фантастического футболиста. Наша связь на поле была потрясающей. Мы оба нуждались друг в друге».