«МЮ» выпустил резервного вратаря, который не играл два года – чтобы в 35 лет он дебютировал в Лиге чемпионов за родной клуб

Сейчас объясним, почему у всех такой восторг из-за Тома Хитона.

Хитон – воспитанник «Манчестер Юнайтед». Он попал в основу клуба в 2004 году, пробыл в ней до 2010-го. Но за 6 лет Хитон не сыграл ни одного матча. За это время он съездил в шесть аренд, после чего ушел на постоянную основу в «Кардифф». Пророческие слова из 2010-го:

«У меня нет обиды на «Манчестер Юнайтед». Это мой родной клуб, который дал мне путевку в большой спорт. Жизнь иногда складывается так, что ты не можешь много играть в том месте, где тебе хочется. Важно уходить, ни на кого не держа зла, и бороться за свою карьеру. Да, я верю, что наши пути однажды пересекутся снова. Я обещаю это».

И они пересеклись. Хитон провел десятые в «Кардиффе», «Бристоле», «Бернли» (около 200 матчей за клуб) и «Астон Вилле» (за которую сыграл в последний раз 1 января 2020 года). А в июле-2021 35-летний Хитон присоединился к «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Дальше тоже дал философии в интервью:

«Понимаю, для чего я здесь. Чтобы подменять основных вратарей. Как я отношусь к этой роли, имея более 200 матчей в английском футболе? Очень хорошо. Я уже далеко не молод. Для меня честь хотя бы немного времени провести в родном клубе. Я буду выкладываться на 100%».

8 декабря 2021 года, матч ЛЧ против «Янг Бойз»: Том Хитон в 35 лет дебютировал за команду, где для него когда-то все начиналось.