«МЮ» выпустил резервного вратаря, который не играл два года – чтобы в 35 лет он дебютировал в Лиге чемпионов за родной клуб
В финальном туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал дома «Янг Бойз». Этот матч не решал никаких турнирных задач для хозяев – «МЮ» уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча завершилась ничьей 1:1.
А самым ярким событием стала смена вратарей у «Манчестер Юнайтед»: на 68-й минуте вместо Дина Хендерсона на поле появился Том Хитон. И это вызвало у фанатов локальный восторг:
«Том Хитон. Вау, я люблю Ральфа Рангника».
«Хитон и Шортайр вышли на замену. Рангник играет в Football Manager в реальной жизни».
«Круто, что Рангник дал Хитону шанс сыграть».
Сейчас объясним, почему у всех такой восторг из-за Тома Хитона.
Хитон – воспитанник «Манчестер Юнайтед». Он попал в основу клуба в 2004 году, пробыл в ней до 2010-го. Но за 6 лет Хитон не сыграл ни одного матча. За это время он съездил в шесть аренд, после чего ушел на постоянную основу в «Кардифф». Пророческие слова из 2010-го:
«У меня нет обиды на «Манчестер Юнайтед». Это мой родной клуб, который дал мне путевку в большой спорт. Жизнь иногда складывается так, что ты не можешь много играть в том месте, где тебе хочется. Важно уходить, ни на кого не держа зла, и бороться за свою карьеру. Да, я верю, что наши пути однажды пересекутся снова. Я обещаю это».
И они пересеклись. Хитон провел десятые в «Кардиффе», «Бристоле», «Бернли» (около 200 матчей за клуб) и «Астон Вилле» (за которую сыграл в последний раз 1 января 2020 года). А в июле-2021 35-летний Хитон присоединился к «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Дальше тоже дал философии в интервью:
«Понимаю, для чего я здесь. Чтобы подменять основных вратарей. Как я отношусь к этой роли, имея более 200 матчей в английском футболе? Очень хорошо. Я уже далеко не молод. Для меня честь хотя бы немного времени провести в родном клубе. Я буду выкладываться на 100%».
8 декабря 2021 года, матч ЛЧ против «Янг Бойз»: Том Хитон в 35 лет дебютировал за команду, где для него когда-то все начиналось.
Факты вокруг этого события:
- Дебютировал за «Манчестер Юнайтед» спустя 20 лет после первого появления.
- На момент дебюта ему было 35 лет и 237 дней. Он стал вторым в списке самых старых англичан, дебютировавших в ЛЧ (после Джона Лукича из «Арсенала» в 2000 году – тот впервые сыграл в турнире почти в 40 лет).