Виктор Линделеф
АПЛ
Манчестер Юнайтед
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#Виктор Линделеф #АПЛ #Манчестер Юнайтед

Ужасные недели лидера «МЮ»: перенес кардиомонитор в сердце и ковид, сын на Рождество попал в больницу, а на дом напали грабители

вчера, 22:05
Михаил Морозов

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф точно не будет ностальгировать по декабрю 2021-го и началу 2022 года. Слишком много проблем навалилось на него и его семью за два месяца.

www.imago-images.de / Global Look Press

◾️ 11 декабря Линделеф был заменен в матче против «Норвича». Причина: стало тяжело дышать. Клуб обследовал Линделефа. Позже его жена рассказала, что ему установили кардиомонитор, чтобы отслеживать состояние. Следующую игру Линделеф провел только через месяц.

◾️ В октябре у Линделефа родился второй сын, который перед Рождеством попал в больницу с вирусным менингитом. Но за несколько дней до праздника был выписан – организм справился с вирусом самостоятельно. И все же понервничать пришлось.

◾️ Перед Новым годом Линделеф сдал положительный тест на коронавирус. Праздник был намечен колоссальный – множество друзей, блюда от шеф-повара, полсотни гелиевых шаров. А вместо праздника – изоляция Линделефа на третьем этаже дома.

◾️ Спустя почти 20 дней в 2022-м – еще один кошмар. Пока Линделеф играл за «МЮ» в Брентфорде, в его дом ворвались воры. Жена с детьми успела запереться в одной из комнат, так что они не пострадали.

Линделеф узнал об ограблении сразу после игры. Он общался в самолете с Ральфом Рангником. «МЮ» освободил его от тренировок и от игры 22 января против «Вест Хэма». Линделеф вместе с семьей улетел в Швецию.

В Манчестере за последнее время это второй инцидент. Еще хуже пришлось Жоау Канселу. Воры наставили ему синяков прямо при семье и украли драгоценности.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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