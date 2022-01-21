Ужасные недели лидера «МЮ»: перенес кардиомонитор в сердце и ковид, сын на Рождество попал в больницу, а на дом напали грабители

◾️ 11 декабря Линделеф был заменен в матче против «Норвича». Причина: стало тяжело дышать. Клуб обследовал Линделефа. Позже его жена рассказала, что ему установили кардиомонитор, чтобы отслеживать состояние. Следующую игру Линделеф провел только через месяц.

◾️ В октябре у Линделефа родился второй сын, который перед Рождеством попал в больницу с вирусным менингитом. Но за несколько дней до праздника был выписан – организм справился с вирусом самостоятельно. И все же понервничать пришлось.

◾️ Перед Новым годом Линделеф сдал положительный тест на коронавирус. Праздник был намечен колоссальный – множество друзей, блюда от шеф-повара, полсотни гелиевых шаров. А вместо праздника – изоляция Линделефа на третьем этаже дома.

◾️ Спустя почти 20 дней в 2022-м – еще один кошмар. Пока Линделеф играл за «МЮ» в Брентфорде, в его дом ворвались воры. Жена с детьми успела запереться в одной из комнат, так что они не пострадали.