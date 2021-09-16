Воры украли сейф защитника «Челси», пока он играл с «Зенитом». Он сам выложил видео с кражей: воры бьют молотом по дому и катят сейф по земле
14 сентября Рис Джеймс играл за «Челси» против «Зенита» в первом туре Лиги чемпионов. В этот момент в его дом проникли воры. Они уволокли здоровый сейф.
В нем хранились медали Джеймса:
🥇 За победу в Лиге чемпионов.
🥇 За победу в матче за Суперкубок УЕФА.
🥈 За второе место на Евро-2020.
Джеймс выложил в инстаграм четыре ролика, на которых видно, как воры попали на его территорию, проникли в дом, а затем утащили сейф. Весь процесс, судя по времени на камере наблюдения, занял примерно семь минут.
Вот эта четверка в светлых костюмах.
Что происходит через пару минут – воры светят фонариком, изучая местность.
Дальше – взлом. Похоже, молотом.
Они вытаскивают сейф на улицу. Один контролирует машину, двое других пытаются открыть ворота, еще один толкает сейф.
Открыть ворота не получается, поэтому машина подъезжает к ним вплотную. Воры решают перекатить сейф – перенести его не получается.
Но и это долгосрочный процесс, поэтому вся компания просто толкает его вперед – так процесс пошел куда быстрее.
На видео – как все произошло:
«Я никогда не держал драгоценности дома. Медали я получил, представляя «Челси» и Англию на больших соревнованиях. Но мои заслуги невозможно отнять, независимо от того, выражены ли они в медалях или нет», – также написал Джеймс и обратился к фантам с просьбой помочь поймать воров.
Любопытно, что за пару дней до этого Джеймс выложил фото с рэпером Дрейком, а фанаты «Челси» из-за этого сильно испугались. Есть примета, что совместное фото с Дрейком часто приводило к неудачам у спортсменов и их команд – так работало это странное правило.
Если спортсмены делают фото с Дрейком, то потом проигрывают. Серьезно, вот доказательства
Личную неудачу Джеймсу долго ждать не пришлось. Но, может, с «Челси» не сработает? В 2012-м Дрейк уже фотографировался с Дрогба, и позже «Челси» выиграл ЛЧ. А фото с Джоном Терри было за год до чемпионства клуба.