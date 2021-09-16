Воры украли сейф защитника «Челси», пока он играл с «Зенитом». Он сам выложил видео с кражей: воры бьют молотом по дому и катят сейф по земле

14 сентября Рис Джеймс играл за «Челси» против «Зенита» в первом туре Лиги чемпионов. В этот момент в его дом проникли воры. Они уволокли здоровый сейф.

В нем хранились медали Джеймса:

🥇 За победу в Лиге чемпионов.

🥇 За победу в матче за Суперкубок УЕФА.

🥈 За второе место на Евро-2020.

Джеймс выложил в инстаграм четыре ролика, на которых видно, как воры попали на его территорию, проникли в дом, а затем утащили сейф. Весь процесс, судя по времени на камере наблюдения, занял примерно семь минут.

Вот эта четверка в светлых костюмах.