Рис Джеймс
Лига чемпионов
Челси
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#Рис Джеймс #Лига чемпионов #Челси

Воры украли сейф защитника «Челси», пока он играл с «Зенитом». Он сам выложил видео с кражей: воры бьют молотом по дому и катят сейф по земле

4 часа назад

14 сентября Рис Джеймс играл за «Челси» против «Зенита» в первом туре Лиги чемпионов. В этот момент в его дом проникли воры. Они уволокли здоровый сейф.

В нем хранились медали Джеймса:

🥇 За победу в Лиге чемпионов.

🥇 За победу в матче за Суперкубок УЕФА.

🥈 За второе место на Евро-2020.

Джеймс выложил в инстаграм четыре ролика, на которых видно, как воры попали на его территорию, проникли в дом, а затем утащили сейф. Весь процесс, судя по времени на камере наблюдения, занял примерно семь минут.

Вот эта четверка в светлых костюмах.

Что происходит через пару минут – воры светят фонариком, изучая местность.

Дальше – взлом. Похоже, молотом.

Они вытаскивают сейф на улицу. Один контролирует машину, двое других пытаются открыть ворота, еще один толкает сейф.

Открыть ворота не получается, поэтому машина подъезжает к ним вплотную. Воры решают перекатить сейф – перенести его не получается.

Но и это долгосрочный процесс, поэтому вся компания просто толкает его вперед – так процесс пошел куда быстрее.

На видео – как все произошло:

«Я никогда не держал драгоценности дома. Медали я получил, представляя «Челси» и Англию на больших соревнованиях. Но мои заслуги невозможно отнять, независимо от того, выражены ли они в медалях или нет», – также написал Джеймс и обратился к фантам с просьбой помочь поймать воров.

Любопытно, что за пару дней до этого Джеймс выложил фото с рэпером Дрейком, а фанаты «Челси» из-за этого сильно испугались. Есть примета, что совместное фото с Дрейком часто приводило к неудачам у спортсменов и их команд – так работало это странное правило.

Если спортсмены делают фото с Дрейком, то потом проигрывают. Серьезно, вот доказательства
 

Личную неудачу Джеймсу долго ждать не пришлось. Но, может, с «Челси» не сработает? В 2012-м Дрейк уже фотографировался с Дрогба, и позже «Челси» выиграл ЛЧ. А фото с Джоном Терри было за год до чемпионства клуба.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншоты с видео из инстаграма Джеймса
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