Что хорошего было с «МЮ» при Сульшере
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» в АПЛ – 1:4. И на данный момент статистика клуба в последних семи матчах Премьер-лиги такая: победа, ничья и пять поражений. На следующий день после этой встречи «Манчестер Юнайтед» официально объявил об увольнении Уле-Гуннара Сульшера.
Прямо сейчас вокруг Сульшера много негатива из-за плохих результатов. Но он отработал в «Манчестер Юнайтед» почти три года – и за это время случилось много хорошего.
Сульшер стабильно держал «Манчестер Юнайтед» в одной зоне
Смотрим статистику по сезонам:
- Сезон-2018/19 – 6-й в АПЛ. Это первый сезон Сульшера (без нормальной адаптации и предсезонки), и он провалил только его конец. Начиная с 10 апреля, в девяти матчах он победил дважды.
- Сезон-2019/20 – 3-й в АПЛ. Отставание от второго места огромное – 15 очков.
- Сезон-2020/21 – 2-й в АПЛ. Отставание от первой строчки – 12 очков.
Сейчас «Манчестер Юнайтед» накрыл кризис: после 12 матчей у него 17 очков и 7-я строчка таблицы.
У Сульшера до этого сезона была хорошая статистика с топами
Для анализа результатов по этому пункту возьмем матчи с «Манчестер Сити», «Ливерпулем», «Челси», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» в АПЛ.
- Сезон-2018/19: 5 матчей – 1 победа, 2 ничьих, 2 поражения.
- Сезон-2019/20: 10 матчей – 5 побед, 3 ничьих и 2 поражения.
- Сезон-2020/21: 10 матчей – 2 победы, 5 ничьих и 3 поражения.
То есть из 75 возможных очков в этих встречах Сульшер набрал 34 (45%). Учитывая сложность соперников, это неплохой показатель.
Алекс Фергюсон говорил: «У «Манчестер Юнайтед» Сульшера поразительная способность классно играть с сильными соперниками. Возможно, они не всегда добивались нужного результата, но игра вызывала восхищение».
Классные серии в АПЛ
Так было в прошлом сезоне. «Манчестер Юнайтед» выдавал беспроигрышную серию с 8-го по 18-й туры: 10 побед и 3 ничьих. Или беспроигрышная серия с 21-го по 35-е туры в том же сезоне: 8 побед и 6 ничьих.
В сезоне-2019/20 у «Манчестер Юнайтед» тоже были неплохие серии без поражений: шесть – на стыке осени и зимы. Но главная началась в 25-м туре – с 1 февраля 2020 года у «Манчестер Юнайтед» не было ни одного проигрыша в АПЛ (в 14 матчах подряд). Серия прекратилась только в первом туре сезона-2020/21.
Рекорды и крупные результаты
- Самая крупная победа – 9:0 над «Саутгемптоном» в феврале-2021. Это вторая в списке крупнейших побед в истории «Манчестер Юнайтед» (еще трижды в истории клуб побеждал с тем же счетом).
- У Сульшера лучший тренерский старт после назначения в истории «Манчестер Юнайтед» – он победил в восьми матчах подряд с общим счетом 23:5.
- Сульшер обновил рекорд Маурицио Сарри по лучшему старту тренера после назначения в истории команд АПЛ – 15 матчей без поражений.
- Всего у Сульшера 168 матчей в «Манчестер Юнайтед»: 92 победы, 35 ничейных результатов и 41 поражение. За это время клуб набрал 311 очков (61% от возможного результата). Разница голов – 323:198.
Выход в финал ЛЕ
Это самый яркий момент в карьере Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне Лиги Европы он дошел до финала, где проиграл «Вильярреалу» по пенальти – 10:11. Да, поражение, но это была самая реальная возможность Сульшера выиграть трофей.
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Возвращение Роналду
В конце лета Криштиану Роналду допсиховался в «Ювентусе» и вернулся в «Манчестер Юнайтед». История его камбэка:
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Важную роль в этом переходе сыграл Алекс Фергюсон, который звонил Роналду и упрашивал его вернуться. Определенная значимость в этом трансфере есть и у Сульшера. Сразу же после перехода Роналду говорил такое:
- «Как вы знаете, я играл с ним за «Манчестер Юнайтед» на протяжении двух-трех лет, так что у нас хорошие отношения. Только теперь у нас другие роли – я игрок, он тренер. Но это не имеет значения, у нас отличные отношения. Я здесь для того, чтобы помогать команде добиваться результата. Тренер может рассчитывать на меня так, как ему угодно. Я готов ко всему».
- «Уле много звонил мне и узнавал мой настрой. Он удивил приятной настойчивостью. Он показал, что я ему нужен и что я буду играть ключевую роль в его команде. Это было одним из главных аргументов в пользу перехода».
- А вот слова после разговора с Сульшером: «Я готов. Я полностью доверяю ему. Уле знает это. Он молодец, я горжусь его прогрессом и радуюсь, будто за себя».
Дебют и улучшение формы игроков
У Transfermarkt есть раздел с игроками, которые впервые выступили в «Манчестер Юнайтед» при Сульшере. Возьмем АПЛ, таких дебютантов было 16 человек. Есть именитые футболисты (Эдинсон Кавани, Рафаэль Варан и т.д), но много и молодых игроков. Среди них Мэйсон Гринвуд, Джеймс Гарнер, Шола Шортайр, Уилл Фиш, Ханнибал Межбри, Амад Диалло, Брэндон Уильямс, Татих Чонг, Энтони Еланга.
Некоторые футболисты добились ощутимого прогресса:
• Люк Шоу. Он жестко осел в запасе при Жозе Моуринью, но при Сульшере вернулся в основу. Шоу говорил: «Нет смысла говорить о прошлом. Уле спас мою карьеру. Если бы не он, то я бы просто ушел из «Ман Юнайтед».
• Маркус Рэшфорд. Он играл и раньше, но при Сульшере стал сильнее. Про это говорил: «Уле добавил в мою игру остроты. В течение всей карьеры я работал со многими тренерами. Но эффект Сульшера ощущается больше всего».
• Мэйсон Гринвуд. Спрогрессировал от резервиста до футболиста основы. Гринвуд стал пятым футболистом «Манчестер Юнайтед» в списке самых часто используемых Сульшером: почти за три года во всех турнирах он сыграл 119 матчей, забил 33 гола и отдал 11 ассистов.
Главное – атмосфера. Сульшер бережно выстраивал ее, футболисты защищали его даже после разгрома
Через пару месяцев после увольнения Моуринью английские медиа кидались инсайдами: Сульшер нормализовал атмосферу в раздевалке. До него там отдавало токсичностью, Моуринью ругался с игроками и часто наезжал на них (иногда публично). В новостных лентах регулярно появлялись новости, что футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны Моуринью, не доверяют ему и желают его увольнения.
Сульшер поправил это. Матич рассказывал, что мог обратиться к нему по абсолютно любому вопросу и обсудить любую тему – и такое было у каждого игрока. Сульшер ввел больше массовых мероприятий для сплочения коллектива (как было при Фергюсоне). Сейчас в раздевалке «Ман Юнайтед» тихо и спокойно. Нет штормов даже во время очевидного кризиса. А один из важнейших игроков клуба Давид Де Хеа после поражения от «Уотфорда» выдает простое: «Происходит что-то не то». Без каких-то наездов и намеков на развал системы.
Еще один показательный момент хороших отношений Сульшера с игроками – вот эта реакция Бруну Фернандеша на освистывание тренера после поражения от «Уотфорда». Фернандеш жестами попросил не свистеть в его адрес и показал, что виноваты игроки.