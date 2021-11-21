Уле-Гуннар Сульшер
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Поделиться:
Комментарии:
0
#Уле-Гуннар Сульшер #Манчестер Юнайтед #АПЛ

Что хорошего было с «МЮ» при Сульшере

2 часа назад
Илья Егоров

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» в АПЛ – 1:4. И на данный момент статистика клуба в последних семи матчах Премьер-лиги такая: победа, ничья и пять поражений. На следующий день после этой встречи «Манчестер Юнайтед» официально объявил об увольнении Уле-Гуннара Сульшера.

Прямо сейчас вокруг Сульшера много негатива из-за плохих результатов. Но он отработал в «Манчестер Юнайтед» почти три года – и за это время случилось много хорошего.

Сульшер стабильно держал «Манчестер Юнайтед» в одной зоне

Смотрим статистику по сезонам:

  • Сезон-2018/19 – 6-й в АПЛ. Это первый сезон Сульшера (без нормальной адаптации и предсезонки), и он провалил только его конец. Начиная с 10 апреля, в девяти матчах он победил дважды.
  • Сезон-2019/20 – 3-й в АПЛ. Отставание от второго места огромное – 15 очков.
  • Сезон-2020/21 – 2-й в АПЛ. Отставание от первой строчки – 12 очков.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» накрыл кризис: после 12 матчей у него 17 очков и 7-я строчка таблицы.

У Сульшера до этого сезона была хорошая статистика с топами

Для анализа результатов по этому пункту возьмем матчи с «Манчестер Сити», «Ливерпулем», «Челси», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» в АПЛ.

  • Сезон-2018/19: 5 матчей – 1 победа, 2 ничьих, 2 поражения.
  • Сезон-2019/20: 10 матчей – 5 побед, 3 ничьих и 2 поражения.
  • Сезон-2020/21: 10 матчей – 2 победы, 5 ничьих и 3 поражения.

То есть из 75 возможных очков в этих встречах Сульшер набрал 34 (45%). Учитывая сложность соперников, это неплохой показатель.

Алекс Фергюсон говорил: «У «Манчестер Юнайтед» Сульшера поразительная способность классно играть с сильными соперниками. Возможно, они не всегда добивались нужного результата, но игра вызывала восхищение».

Классные серии в АПЛ

Так было в прошлом сезоне. «Манчестер Юнайтед» выдавал беспроигрышную серию с 8-го по 18-й туры: 10 побед и 3 ничьих. Или беспроигрышная серия с 21-го по 35-е туры в том же сезоне: 8 побед и 6 ничьих.

В сезоне-2019/20 у «Манчестер Юнайтед» тоже были неплохие серии без поражений: шесть – на стыке осени и зимы. Но главная началась в 25-м туре – с 1 февраля 2020 года у «Манчестер Юнайтед» не было ни одного проигрыша в АПЛ (в 14 матчах подряд). Серия прекратилась только в первом туре сезона-2020/21.

Рекорды и крупные результаты

  • Самая крупная победа – 9:0 над «Саутгемптоном» в феврале-2021. Это вторая в списке крупнейших побед в истории «Манчестер Юнайтед» (еще трижды в истории клуб побеждал с тем же счетом).
  • У Сульшера лучший тренерский старт после назначения в истории «Манчестер Юнайтед» – он победил в восьми матчах подряд с общим счетом 23:5.
  • Сульшер обновил рекорд Маурицио Сарри по лучшему старту тренера после назначения в истории команд АПЛ – 15 матчей без поражений.
  • Всего у Сульшера 168 матчей в «Манчестер Юнайтед»: 92 победы, 35 ничейных результатов и 41 поражение. За это время клуб набрал 311 очков (61% от возможного результата). Разница голов – 323:198.

Выход в финал ЛЕ

Это самый яркий момент в карьере Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне Лиги Европы он дошел до финала, где проиграл «Вильярреалу» по пенальти – 10:11. Да, поражение, но это была самая реальная возможность Сульшера выиграть трофей.

🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой

Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾

Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале

Возвращение Роналду

В конце лета Криштиану Роналду допсиховался в «Ювентусе» и вернулся в «Манчестер Юнайтед». История его камбэка:

Как прошли сутки, за которые Роналду перешел из «Юве» в «МЮ»: самолет в Лиссабон, отказ «Ман Сити», переписка в вотсапе с Фернандешем

Пост о трансфере Роналду собрал рекордные 12,7 млн лайков. Первое фото Месси в «ПСЖ» – на 4 млн меньше

Лучшая реакция на трансфер Роналду – твит Лингарда. Опубликовал обрезанное фото с маленьким собой на его фоне

Важную роль в этом переходе сыграл Алекс Фергюсон, который звонил Роналду и упрашивал его вернуться. Определенная значимость в этом трансфере есть и у Сульшера. Сразу же после перехода Роналду говорил такое:

  • «Как вы знаете, я играл с ним за «Манчестер Юнайтед» на протяжении двух-трех лет, так что у нас хорошие отношения. Только теперь у нас другие роли – я игрок, он тренер. Но это не имеет значения, у нас отличные отношения. Я здесь для того, чтобы помогать команде добиваться результата. Тренер может рассчитывать на меня так, как ему угодно. Я готов ко всему».
  • «Уле много звонил мне и узнавал мой настрой. Он удивил приятной настойчивостью. Он показал, что я ему нужен и что я буду играть ключевую роль в его команде. Это было одним из главных аргументов в пользу перехода».
  • А вот слова после разговора с Сульшером: «Я готов. Я полностью доверяю ему. Уле знает это. Он молодец, я горжусь его прогрессом и радуюсь, будто за себя».

Дебют и улучшение формы игроков

У Transfermarkt есть раздел с игроками, которые впервые выступили в «Манчестер Юнайтед» при Сульшере. Возьмем АПЛ, таких дебютантов было 16 человек. Есть именитые футболисты (Эдинсон Кавани, Рафаэль Варан и т.д), но много и молодых игроков. Среди них Мэйсон Гринвуд, Джеймс Гарнер, Шола Шортайр, Уилл Фиш, Ханнибал Межбри, Амад Диалло, Брэндон Уильямс, Татих Чонг, Энтони Еланга.

Некоторые футболисты добились ощутимого прогресса:

Люк Шоу. Он жестко осел в запасе при Жозе Моуринью, но при Сульшере вернулся в основу. Шоу говорил: «Нет смысла говорить о прошлом. Уле спас мою карьеру. Если бы не он, то я бы просто ушел из «Ман Юнайтед».

Маркус Рэшфорд. Он играл и раньше, но при Сульшере стал сильнее. Про это говорил: «Уле добавил в мою игру остроты. В течение всей карьеры я работал со многими тренерами. Но эффект Сульшера ощущается больше всего».

• Мэйсон Гринвуд. Спрогрессировал от резервиста до футболиста основы. Гринвуд стал пятым футболистом «Манчестер Юнайтед» в списке самых часто используемых  Сульшером: почти за три года во всех турнирах он сыграл 119 матчей, забил 33 гола и отдал 11 ассистов.

Главное – атмосфера. Сульшер бережно выстраивал ее, футболисты защищали его даже после разгрома

Через пару месяцев после увольнения Моуринью английские медиа кидались инсайдами: Сульшер нормализовал атмосферу в раздевалке. До него там отдавало токсичностью, Моуринью ругался с игроками и часто наезжал на них (иногда публично). В новостных лентах регулярно появлялись новости, что футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны Моуринью, не доверяют ему и желают его увольнения.

Сульшер поправил это. Матич рассказывал, что мог обратиться к нему по абсолютно любому вопросу и обсудить любую тему – и такое было у каждого игрока. Сульшер ввел больше массовых мероприятий для сплочения коллектива (как было при Фергюсоне). Сейчас в раздевалке «Ман Юнайтед» тихо и спокойно. Нет штормов даже во время очевидного кризиса. А один из важнейших игроков клуба Давид Де Хеа после поражения от «Уотфорда» выдает простое: «Происходит что-то не то». Без каких-то наездов и намеков на развал системы.

Еще один показательный момент хороших отношений Сульшера с игроками – вот эта реакция Бруну Фернандеша на освистывание тренера после поражения от «Уотфорда». Фернандеш жестами попросил не свистеть в его адрес и показал, что виноваты игроки.

Все фото: www.imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
Еще по теме
Де Хеа отбил сразу два пенальти. Судья заставил игрока перебивать, но и это не помогло
Из «Ливерпуля» уходит важный человек, который из тени построил команду. Это он подписал Клоппа (шпионил за ним в отеле) и привел Салаха, хотя Клопп возражал
Конте и Хави меняют «Тоттенхэм» и «Барсу» еще до первых матчей: минус сэндвичи из меню, увольнение слабых медиков и жесткие системы штрафов
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Уле-Гуннар Сульшер
#Манчестер Юнайтед
#АПЛ