Что хорошего было с «МЮ» при Сульшере

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» в АПЛ – 1:4. И на данный момент статистика клуба в последних семи матчах Премьер-лиги такая: победа, ничья и пять поражений. На следующий день после этой встречи «Манчестер Юнайтед» официально объявил об увольнении Уле-Гуннара Сульшера.

Прямо сейчас вокруг Сульшера много негатива из-за плохих результатов. Но он отработал в «Манчестер Юнайтед» почти три года – и за это время случилось много хорошего.