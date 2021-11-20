Давид Де Хеа
АПЛ
Исмаила Сарр
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
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#Давид Де Хеа #АПЛ #Манчестер Юнайтед #Исмаила Сарр #Уотфорд

Де Хеа отбил сразу два пенальти. Судья заставил игрока перебивать, но и это не помогло

4 часа назад
Александр Плеханов

Официальный сайт АПЛ

«Уотфорд» начал игру с «МЮ» с пенальти. Как все развивалось:

  • 8-я минута. Исмаила Сарр пробил – Де Хеа отбил. Кико забил с добивания, но судья гол не засчитал. Он увидел нарушение правил. И заставил Сарра перебивать удар.
  • 11-я минута. Исмаила Сарр снова пробил. Мяч полетел по центру ворот. Де Хеа заваливался в угол, но оставил ногу. Так он вытащил еще один удар.

Давид Де Хеа стал первым вратарем в этом сезоне АПЛ который отразил несколько пенальти. Предыдущий сейв был у него в матче в матче с «Вест Хэмом». Мы подробно рассказывали об этой ситуации в отдельном материале. Тогда капитан «Вест Хэма» Нобл специально вышел на замену для пробития пенальти. Но Де Хеа отбил первый одиннадцатиметровый в АПЛ за семь лет.

Де Хеа рассказывал о своем отношении к пенальти. Многие вратари носят с собой шпаргалки (смотрите на Пикфорда), но для Де Хеа важнее эмоции. Что было в той игре с «Вест Хэмом»: «Я видел Райса с мячом – думал, что пробьет он. Потом заметил Нобла. Просто спасай, отбивай мяч, отбивай пенальти, помогай команде победить. Об этом я думал в тот момент».

В этом сезоне Де Хеа выиграл конкуренцию у талантливого вратаря Хендерсона. До этого Хендерсон провел за «МЮ» 13 матчей в АПЛ, а сейчас не выходит вообще. Летом Хендерсон мог поехать с Англией на Евро-2020, но получил травму. Сейчас английские медиа распространяют инсайды, что из-за проигранной конкуренции Хендерсон хочет уйти из «МЮ» зимой.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Спасение Де Хеа в игре с «Уотфордом» интересно и со стороны бьющего. Сарр до этого трижды за карьеру бил пенальти. Один раз это было в товарищеской игре за сборную, два других – в матчах Чемпионшипа. Все пенальти до игры с «МЮ» Сарр реализовал. Один из пенальти Сарра в Чемпионшипе обеспечил «Уотфорду» возвращение в Премьер-лигу.

Официальный сайт АПЛ писал, что ранее Сарр считался вторым пенальтистом в «Уотфорде». Первым был Трой Дини, который ушел из клуба на старте этого сезона. Сейчас Дини выступает за «Бирмингем» в Чемпионшипе, а до этого принадлежал «Уотфорду» с 2010 года. Исмаила Сарр пришел в «Уотфорд» из «Ренна» в 2019-м. Клуб отдал за него 30 миллионов евро.

«Уотфорд» забил уже через 17 минут после сейвов Де Хеа. Но вокруг такие мемы:

Таким был этот матч:

Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Кинг 28
Сарр 44
Деннис 90
Педро 90
4:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
ван де Бек 50
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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