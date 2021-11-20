Де Хеа отбил сразу два пенальти. Судья заставил игрока перебивать, но и это не помогло

Давид Де Хеа стал первым вратарем в этом сезоне АПЛ который отразил несколько пенальти. Предыдущий сейв был у него в матче в матче с «Вест Хэмом». Мы подробно рассказывали об этой ситуации в отдельном материале. Тогда капитан «Вест Хэма» Нобл специально вышел на замену для пробития пенальти. Но Де Хеа отбил первый одиннадцатиметровый в АПЛ за семь лет.

Де Хеа рассказывал о своем отношении к пенальти. Многие вратари носят с собой шпаргалки (смотрите на Пикфорда), но для Де Хеа важнее эмоции. Что было в той игре с «Вест Хэмом»: «Я видел Райса с мячом – думал, что пробьет он. Потом заметил Нобла. Просто спасай, отбивай мяч, отбивай пенальти, помогай команде победить. Об этом я думал в тот момент».

В этом сезоне Де Хеа выиграл конкуренцию у талантливого вратаря Хендерсона. До этого Хендерсон провел за «МЮ» 13 матчей в АПЛ, а сейчас не выходит вообще. Летом Хендерсон мог поехать с Англией на Евро-2020, но получил травму. Сейчас английские медиа распространяют инсайды, что из-за проигранной конкуренции Хендерсон хочет уйти из «МЮ» зимой.