Добрая и необычная идея «МЮ» – поговорить на видео с только что уволенным Сульшером. Он даже всплакнул

«МЮ» уволил Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера. И все вышло максимально уважительно с обеих сторон. «МЮ» сделал необычный ход – записал видеоинтервью с Сульшером и выложил его.

Тренер почти прослезился.

Речь Сульшера: «Я сказал сегодня утром игрокам: «Верьте в себя. Вы знаете, что мы лучше, чем наши результаты сейчас. У нас не было возможности показать это. Выходите, выкладывайтесь, наслаждайтесь игрой за «Манчестер Юнайтед». Лига чемпионов – это большая сцена. Победа выведет вас в плей-офф.

Главным будет Майкл Кэррик. Очень уважаю его, очень люблю Майкла. Я становлюсь эмоциональным, он действительно силен».

Дальше Сульшер сделал паузу от нахлынувших эмоций. «С командой все будет хорошо. Буду следить за ней и поддерживать игроков», – добавил он. Видео собрало 20 тысяч ретвитов и более 140 тысяч лайков.