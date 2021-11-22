Уле-Гуннар Сульшер
АПЛ
Манчестер Юнайтед
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#Уле-Гуннар Сульшер #АПЛ #Манчестер Юнайтед

Добрая и необычная идея «МЮ» – поговорить на видео с только что уволенным Сульшером. Он даже всплакнул

3 часа назад
Михаил Морозов

«МЮ» уволил Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера. И все вышло максимально уважительно с обеих сторон. «МЮ» сделал необычный ход – записал видеоинтервью с Сульшером и выложил его.

Тренер почти прослезился.

Речь Сульшера: «Я сказал сегодня утром игрокам: «Верьте в себя. Вы знаете, что мы лучше, чем наши результаты сейчас. У нас не было возможности показать это. Выходите, выкладывайтесь, наслаждайтесь игрой за «Манчестер Юнайтед». Лига чемпионов – это большая сцена. Победа выведет вас в плей-офф.

Главным будет Майкл Кэррик. Очень уважаю его, очень люблю Майкла. Я становлюсь эмоциональным, он действительно силен».

Дальше Сульшер сделал паузу от нахлынувших эмоций. «С командой все будет хорошо. Буду следить за ней и поддерживать игроков», – добавил он. Видео собрало 20 тысяч ретвитов и более 140 тысяч лайков.

У второго видео цифры были чуть поменьше, но тоже велики. Сульшер рассуждал о том, как здорово было работать в таком клубе, и что сейчас он оставляет его в лучшем состоянии, чем когда приходил. И был в восторге от фанатов.

Полностью интервью Сульшера с «МЮ» заняло 11 минут.

Из действующих игроков «МЮ» в твиттере и инстаграме тепло высказались Рэшфорд, Магуайр, Де Хеа, Роналду, Далот, Эланга, Фернандеш, Хендерсон, Линделеф, Лингард, Марсьяль, Мата, Мактоминей, Погба, Шоу, Теллес, Ван-Биссака, Уильямс (арендован «Норвичем»).

И обязательно совместное фото.

Или даже два совместных фото из разных эпох.

Так клуб достойно попрощался с тренером, который работал в нем три года.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Ютуб-канал «МЮ»
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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