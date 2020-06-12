Итальянский футбол начался с жары: Роналду не забил пенальти, игрок «Милана» удалился за удар в грудь

Итальянский футбол возвращается с матча полуфинала Кубка Италии, в котором встречаются «Ювентус» и «Милан». Спустя почти три месяца картина не меняется: на первых минутах «Юве» дико давит, «Милан» плывет и отбивается.

На 16 минуте судья поставил пенальти в ворота «Милана» (в штрафной рукой сыграл Конти). После – два эпизода.

Первый: Роналду не забил пенальти. Доннарумма коснулся мяча, дальше он отскочил от штанги. Мы не можем публиковать видео эпизода, кликайте по ссылке и наслаждайтесь.