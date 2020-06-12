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Итальянский футбол начался с жары: Роналду не забил пенальти, игрок «Милана» удалился за удар в грудь
Итальянский футбол возвращается с матча полуфинала Кубка Италии, в котором встречаются «Ювентус» и «Милан». Спустя почти три месяца картина не меняется: на первых минутах «Юве» дико давит, «Милан» плывет и отбивается.
На 16 минуте судья поставил пенальти в ворота «Милана» (в штрафной рукой сыграл Конти). После – два эпизода.
Первый: Роналду не забил пенальти. Доннарумма коснулся мяча, дальше он отскочил от штанги. Мы не можем публиковать видео эпизода, кликайте по ссылке и наслаждайтесь.
Второй: Анте Ребич в прыжке после выноса попытался достать мяч ногой, но промахнулся и влетел в Данило. Моментальная красная карточка (тоже кликайте по ссылке).
В соцсетях сразу же простебали Ребича. Его сравнивают с Де Йонгом и Лю Каном из Mortal Combat.
Ну и еще пара приколов: