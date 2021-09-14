Златан вернулся и забил гол с развязанными шнурками. Вовремя заметил атаку и забыл про бутсы 👑

Что сделал Златан после возвращения? Опубликовал философский пост в инстаграме, где вновь сравнил жизнь с миром животных.

«На фото показана скоростная гонка между собаками и гепардом, чтобы выяснить, кто быстрее. Все были удивлены, что гепард не сдвинулся с места, поэтому они спросили координатора гонки, что случилось. Он ответил:

«Иногда пытаться доказать, что ты лучший – оскорбление. Нам не нужно опускаться до уровня других, чтобы они поняли, что мы самые сильные. Тщательно подумайте и сэкономьте силы на то, чего вы заслуживаете. Гепард использует свою скорость только для охоты, а не для того, чтобы показать собакам, что он самый быстрый и сильный». Не тратьте время на то, чтобы доказывать свою ценность»