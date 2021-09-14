Златан Ибрагимович
Серия А
Милан
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#Златан Ибрагимович #Серия А #Милан

Златан вернулся и забил гол с развязанными шнурками. Вовремя заметил атаку и забыл про бутсы 👑

34 минуты назад

Златан Ибрагимович вернулся после травмы и сразу устроил шоу в своем духе.

В игре с «Лацио» он сначала просто завязывал шнурки, а потом увидел, как «Милан» разгоняет атаку. Златан включился и забил гол с передачи Анте Ребича.

«Милан» этим моментом собрал за сутки в твиттере почти 600 тысяч просмотров.

Еще в той игре Златан запомнился большой косичкой и потасовкой в конце матча.

Златан до этого  не играл четыре месяца. Он еще в мае травмировался в матче против «Ювентуса» и поэтому пропустил Евро. Третьего октября ему исполнится 40 лет.

И вот вам вау-факт. Златан забивал в 24 разных сезонах.

Что сделал Златан после возвращения? Опубликовал философский пост в инстаграме, где вновь сравнил жизнь с миром животных.

«На фото показана скоростная гонка между собаками и гепардом, чтобы выяснить, кто быстрее. Все были удивлены, что гепард не сдвинулся с места, поэтому они спросили координатора гонки, что случилось. Он ответил: 

«Иногда пытаться доказать, что ты лучший – оскорбление. Нам не нужно опускаться до уровня других, чтобы они поняли, что мы самые сильные. Тщательно подумайте и сэкономьте силы на то, чего вы заслуживаете. Гепард использует свою скорость только для охоты, а не для того, чтобы показать собакам, что он самый быстрый и сильный». Не тратьте время на то, чтобы доказывать свою ценность» 

ля какой
Из-за пробок Златан добрался до фестиваля Сан-Ремо со случайным мотоциклистом. А потом ужасно спел
Златан – фанат охоты. Ходил с ружьем в рекламе Volvo, стрелял в 500-килограммового лося и купил себе целый лес
Секрет Златана в 39 лет – личный физиотерапевт. Он называет Златана идиотом за лишние пробежки и гоняет в бассейн
Златан застрелил в Африке льва, а челюсть и череп забрал домой. Для него лев целый год провел в клетке
У Златана есть доля в букмекерской конторе. Так нельзя: за подобный бизнес ФИФА дисквалифицирует футболистов на три года
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