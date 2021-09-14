Златан вернулся и забил гол с развязанными шнурками. Вовремя заметил атаку и забыл про бутсы 👑
Златан Ибрагимович вернулся после травмы и сразу устроил шоу в своем духе.
В игре с «Лацио» он сначала просто завязывал шнурки, а потом увидел, как «Милан» разгоняет атаку. Златан включился и забил гол с передачи Анте Ребича.
«Милан» этим моментом собрал за сутки в твиттере почти 600 тысяч просмотров.
Еще в той игре Златан запомнился большой косичкой и потасовкой в конце матча.
Златан до этого не играл четыре месяца. Он еще в мае травмировался в матче против «Ювентуса» и поэтому пропустил Евро. Третьего октября ему исполнится 40 лет.
И вот вам вау-факт. Златан забивал в 24 разных сезонах.
Что сделал Златан после возвращения? Опубликовал философский пост в инстаграме, где вновь сравнил жизнь с миром животных.
«На фото показана скоростная гонка между собаками и гепардом, чтобы выяснить, кто быстрее. Все были удивлены, что гепард не сдвинулся с места, поэтому они спросили координатора гонки, что случилось. Он ответил:
«Иногда пытаться доказать, что ты лучший – оскорбление. Нам не нужно опускаться до уровня других, чтобы они поняли, что мы самые сильные. Тщательно подумайте и сэкономьте силы на то, чего вы заслуживаете. Гепард использует свою скорость только для охоты, а не для того, чтобы показать собакам, что он самый быстрый и сильный». Не тратьте время на то, чтобы доказывать свою ценность»