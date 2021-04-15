У Златана есть доля в букмекерской конторе. Так нельзя: за подобный бизнес ФИФА дисквалифицирует футболистов на три года

Что случилось?

14 апреля шведская газета Sport Bladet рассказала о доли Златана Ибрагимовича в букмекерской конторе Bethard. Вот известная информация по пунктам:

• Ибрагимович присоединился к Bethard в 2018 году. Он приобрел 10% акций через свою компанию с ограниченной ответственностью Unknown AB.

• Фактически компания Ибрагимовича владеет не 10% акциями самой букмекерской конторы. А долей такого же размера единственного акционера Bethard – Gameday Group PLC. Unknown AB – ее четвертый по дороговизне владелец, его ресурсы превышают 450 млн шведских крон.

• У Bethard есть лицензии на работу на территории Мальты и Великобритании.

• Златан стал не только совладельцем конторы, но и ее амбассадором. На официальном сайте Bethard это указано в пункте Q1.