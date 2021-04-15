У Златана есть доля в букмекерской конторе. Так нельзя: за подобный бизнес ФИФА дисквалифицирует футболистов на три года
Что случилось?
14 апреля шведская газета Sport Bladet рассказала о доли Златана Ибрагимовича в букмекерской конторе Bethard. Вот известная информация по пунктам:
• Ибрагимович присоединился к Bethard в 2018 году. Он приобрел 10% акций через свою компанию с ограниченной ответственностью Unknown AB.
• Фактически компания Ибрагимовича владеет не 10% акциями самой букмекерской конторы. А долей такого же размера единственного акционера Bethard – Gameday Group PLC. Unknown AB – ее четвертый по дороговизне владелец, его ресурсы превышают 450 млн шведских крон.
• У Bethard есть лицензии на работу на территории Мальты и Великобритании.
• Златан стал не только совладельцем конторы, но и ее амбассадором. На официальном сайте Bethard это указано в пункте Q1.
Златан даже снимался в ролике Bethard.
• В официальном пресс-релизе в 2018-м представители Bethard писали: «Мы рады, что Златан присоединился к нам. Он будет не только нашим амбассадором, но и поучаствует в развитии компании в будущем».
• Из-за этой сделки Ибрагимович не сыграл бы на чемпионате мира в России в 2018 году, даже если бы не завершил тогда международную карьеру.
• Sport Bladet связались с Bethard – представители букмекера подтвердили, что Ибрагимович через свою компанию входит в группу акционеров.
Проблема в том, что ФИФА и УЕФА запрещают футболистам, которые участвуют в матчах под их эгидой, иметь хоть какую-то связь с букмекерами. В марте Ибрагимович вернулся в сборную и сыграл матч в отборочном матче к ЧМ-2022 – по этим стандартам он уже нарушил правила ФИФА. Вместе с «Миланом» он играет в Лиге Европы – и также нарушил правила УЕФА.
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Ситуацию отягощает то, что Bethard предлагает ставки: а) на матчи сборной; б) на еврокубковые встречи; в) на матчи Серии А.
Теперь реальная угроза для Ибрагимовича – бан на три года на всю футбольную деятельность и штраф в 1 млн крон.
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Ибрагимович, его агент и представители пока никак не отреагировали на событие. Зато высказались в Федерации футбола Швеции. Генсек союза Хокан Сьостранд сказал: «Я предпочитаю не спекулировать о возможных санкциях, но, конечно, буду настаивать на разъяснении правил ФИФА. Они, честно говоря, могут показаться очень расплывчатым».
Sport Bladet также добавляет, что внутри Федерации футбола Швеции знали о связи Ибрагимовича с букмекерами.
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Есть реакция от представителя Belthard – говорит генеральный директор Эрик Скарп: «Это вопросы, которые следует адресовать в ФИФА. У нас есть контракт с Златаном, которому мы следуем, и, если возникнут какие-либо проблемы, мы разберемся с этим вместе».
Почему мы должны доверять этому источнику?
Во-первых, Sport Bladet – одно из крупнейших и одно из старейших спортивных медиа Швеции.
Во-вторых, оно предоставило доказательство сотрудничества Ибрагимовича с букмекерской конторой.
В-третьих, мы сами проверили связь Ибрагимовича с букмекерам. Регистрационный сайт с реестром всех компаний, оформленных на Мальте, подтверждает: Gameday Group PLC – формальный владелец Bethard.
На том же сайте находим подтверждение связи Gamed Group PLC с Unknown AB.
Unknown AB – компания Златана, через которую он ведет свои бизнес-дела. Все сходится.