«Милан» из-за погасшего света сорвал матч Кубка чемпионов и был забанен на год. Так директор хитрил с переигровкой

В добавленное время на «Велодроме» частично погас свет. Судья матча Бу Карлссон предложил играть дальше – оставалась всего пара минут. «Милан» не согласился и ушел в раздевалку. Через 15-20 минут свет появился, но «Милан» отказался выходить. За всех решил директор клуба Адриано Галлиани.

Карлссон вспоминал: «Видимость для оставшихся трех минут была вполне достаточной».

Изначально играть «Милан» повел капитан Франко Барези, но Галлиани остановил команду, а Гуллит его поддержал.

Спустя годы Галлиани рассказал, на что понадеялся. Небольшая предыстория. За пару лет до этого «Милан» играл с «Црвеной Звездой» – 1:1 дома, а в гостях проигрывал 0:1. На 65-й минуте играть стало невозможно из-за тумана. Матч был переигран с начала (без учета гола югославов), «Милан» прошел по пенальти.

Галлиани все это вспомнил: «Я спросил себя, может, бог послал туман в Белград? Еще и судья сказал, что переигровка вполне возможна. Мы увели команду с поля и были очень близки к переигровке на следующий день».