«Милан» из-за погасшего света сорвал матч Кубка чемпионов и был забанен на год. Так директор хитрил с переигровкой
Сезон Кубка чемпионов-1990/91 был последним перед введением групповых этапов и предпоследним перед сменой названия. Это тот турнир, где «Спартак» играл в полуфинале, а выиграла «Црвена Звезда».
И это тот турнир, где до полуфинала не добрался супермощный «Милан» – победитель двух прошлых Кубков чемпионов с фантастической тройкой голландцев Райкард – Гуллит – ван Бастен.
Вот этой:
20 марта 1991 года был удивительным днем ответных четвертьфиналов. «Бавария» выбила «Порту» в гостях в присутствии 90 тысяч зрителей, но тут как раз удивительного мало. Зато в других:
- «Спартак» после домашних 0:0 вышиб «Реал» в гостях – 3:1. «Реал» в порядке не был, но такого исхода все равно никто не ожидал.
- «Црвена Звезда» спокойно проходила дрезденское «Динамо», но фанаты немцев так нахулиганили (петардами и ракетами на поле), что их клубу засчитали технарь 0:3.
- «Милан» отказался доигрывать матч с «Марселем» из-за недолгой паузы, связанной с отсутствием освещения на «Велодроме». И тоже получил технарь. А если бы «Милан» прошел – именно он играл бы со «Спартаком» в полуфинале.
Противостояние «Милана» и «Марселя» – встреча суперфаворита с набирающим мощь будущим грандом, которому как раз очень не хватало больших европобед.
- «Милан» подходил к матчам уставшим от борьбы за чемпионство (которую в итоге проиграл «Сампдории») и без удаленного в прошлом матче КЧ ван Бастена, который так и не сыграл с «Марселем».
- «Марсель» был сверхмотивирован, а состав настолько мощным, что против «Милана» не вышли ни звездный Тигана, ни суперспективный Эрик Кантона.
- В Милане сыграли 1:1, а в Марселе хозяева вели 1:0. И тут началось самое интересное.
В добавленное время на «Велодроме» частично погас свет. Судья матча Бу Карлссон предложил играть дальше – оставалась всего пара минут. «Милан» не согласился и ушел в раздевалку. Через 15-20 минут свет появился, но «Милан» отказался выходить. За всех решил директор клуба Адриано Галлиани.
Карлссон вспоминал: «Видимость для оставшихся трех минут была вполне достаточной».
Изначально играть «Милан» повел капитан Франко Барези, но Галлиани остановил команду, а Гуллит его поддержал.
Спустя годы Галлиани рассказал, на что понадеялся. Небольшая предыстория. За пару лет до этого «Милан» играл с «Црвеной Звездой» – 1:1 дома, а в гостях проигрывал 0:1. На 65-й минуте играть стало невозможно из-за тумана. Матч был переигран с начала (без учета гола югославов), «Милан» прошел по пенальти.
Галлиани все это вспомнил: «Я спросил себя, может, бог послал туман в Белград? Еще и судья сказал, что переигровка вполне возможна. Мы увели команду с поля и были очень близки к переигровке на следующий день».
Момент в Белграде – прецедент? «Ну, я же не из «Црвены Звезды», – улыбался президент «Марселя» Бернар Тапи. «Массаро говорил мне, что они не очень-то гордились этой историей», – вспоминал защитник «Марселя» Эрик ди Меко.
Судья сказал, что все были удивлены решением «Милана». УЕФА не церемонился:
- Присудил «Марселю» победу 3:0.
- Выгнал Галлиани из футбола на два года.
- Дисквалифицировал «Милан» на один год. Так миланские суперзвезды в самом расцвете пропустили евросезон-1991/92. Они бы играли в Кубке УЕФА и были бы там фаворитами.
«Марсель» же вышел в полуфинал, где прошел «Спартак», но в главном матче проиграл «Црвене Звезде» по пенальти. Кстати, финал проводился в Италии, а работал на нем итальянский арбитр.
«Милан» действительно готовил жалобу с требованием переигровки, но не решился ее подавать, просто признав поражение от «Марселя». Но УЕФА не пожалел клуб.
«Милан» угодил в скандал еще через три года, когда в матче ЛЧ фанат запустил стеклянную бутылку в голову вратарю «Казино» (сейчас – «Зальцбург») Отто Конраду. Матч продолжился, «Милан» выиграл 3:0, но позже был лишен очков за победу и оставшиеся домашние матчи провел в Триесте.
И тогда «Милан» пропустил еврокубки-1991/92 и попал прямо на первый сезон Лиги чемпионов. Выиграл все шесть матчей в группе с общим счетом 11:1. Второй гол в турнире он получил только в финале.
Где и проиграл. Проиграл «Марселю».