Бернар Тапи

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Умер бывший президент «Марселя» Тапи. При нем клуб выиграл Лигу чемпионов и четыре чемпионства во Франции
#Бернар Тапи
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«Милан» из-за погасшего света сорвал матч Кубка чемпионов и был забанен на год. Так директор хитрил с переигровкой
#Милан
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