Умер бывший президент «Марселя» Тапи. При нем клуб выиграл Лигу чемпионов и четыре чемпионства во Франции

Бернар Тапи страдал от рака желудка. О его заболевании стало известно в 2017 году. Тапи умер на 79-м году жизни. Его семья подтвердила смерть.

Тапи был президентом «Марселя» с 1986 по 1994 годы. За это время клуб четыре раза подряд выигрывал чемпионство во Франции и побеждал в Лиге чемпионов.

Пятый подряд титул «Марсель» потерял из-за обвинения в договорных матчах. Клуб был сослан в Лигу 2, а Тапи позже осужден за коррупцию. В итоге он отсидел полгода.

Тапи владел велокомандой, которая выигрывала «Тур де Франс». Еще у него была доля в компании Adidas, но в 1993 году Тапи ее продал. В начале 90-х Тапи участвовал в политической жизни страны – был министром.

«Марсель» выпустил несколько постов в честь Тапи. Рассказал о соболезнованиях его семье и показал архивные кадры: