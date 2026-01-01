Хоакин Корреа

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Футбол
Хоакин Корреа перешел из «Лацио» в «Интер» на правах аренды
#Хоакин Корреа
Футбол
Впервые с 2016 года в отборе на ЧМ за сборную Аргентины забил не Месси
#Лионель Месси
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