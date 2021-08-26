Хоакин Корреа перешел из «Лацио» в «Интер» на правах аренды

Контракт подписан до лета 2025 года. После истечения срока аренды «Интер» сможет выкупить футболиста. Официально сумма перехода не называется.

Хоакину Корреа 27 лет. Он выступал за «Лацио» с 2018 года.

В прошлом сезоне Корреа провел в Серии А 28 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Летом главным тренером «Интера» стал Симоне Индзаги, который в прошлом сезоне тренировал «Лацио».