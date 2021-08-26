Хоакин Корреа
Серия А
Лацио
Интер
Поделиться:
Комментарии:
0
#Хоакин Корреа #Серия А #Интер #Лацио

Хоакин Корреа перешел из «Лацио» в «Интер» на правах аренды

2 часа назад

Контракт подписан до лета 2025 года. После истечения срока аренды «Интер» сможет выкупить футболиста. Официально сумма перехода не называется.

  • Хоакину Корреа 27 лет. Он выступал за «Лацио» с 2018 года.
  • В прошлом сезоне Корреа провел в Серии А 28 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Летом главным тренером «Интера» стал Симоне Индзаги, который в прошлом сезоне тренировал «Лацио».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Интера»
Еще по теме
Странность дня: Джеко играет и забивает за «Интер». Хотя ни этот клуб, ни «Рома» не объявили о переходе
Ок, Конте ушел из «Интера» из-за нехватки денег. Но откуда вообще у «Интера» нехватка денег? Разбираемся тут
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Хоакин Корреа
#Серия А
#Интер
#Лацио