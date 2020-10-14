Лионель Месси
ЧМ-2022
Лаутаро Мартинес
Хоакин Корреа
Аргентина
Боливия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лионель Месси #ЧМ-2022 #Боливия #Аргентина #Лаутаро Мартинес #Хоакин Корреа

Впервые с 2016 года в отборе на ЧМ за сборную Аргентины забил не Месси

14 октября, 10:45

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

  • В ноябре 2016-го Ди Мария и Пратто отличились в игре за сборную. Дальше забивал только Лионель Месси.
  • Серия длилась семь матчей, в которых у Месси набралось пять голов. Еще в одном случае был автогол соперников.
  • Все прервалось в игре Боливии и Аргентины (1:2). За Аргентину в этом матче забили Лаутаро Мартинес и Хоакин Корреа.
  • Лионель Месси тоже отыграл полный матч, но ничем не отметился. До этого он забивал в первой игре отбора на ЧМ-2022, где Аргентина обыграла Эквадор (1:0).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Аргентина победила в сложных условиях
Есть стереотип: Боливия всех побеждает дома из-за гор. Это правда? Почему это разрешено? Как с этим бороться?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лионель Месси
#ЧМ-2022
#Боливия
#Аргентина
#Лаутаро Мартинес
#Хоакин Корреа