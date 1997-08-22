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Лаутаро Мартинес
№10
Нападающий
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Команда
Интер
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
22 авг. 1997 (22) года
Рост
174
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Интер» в этом сезоне – кайф. Объясняем величие в цифрах и фактах
#Интер
29 сентября 2019, 16:55
Де Лигт третий тур подряд играет рукой в своей штрафной. Дважды повезло, один раз «Юве» потерял очки
#Маттейс де Лигт
26 октября 2019, 18:46
Безумный гол Мартинеса на Кубке Америки. Подставил пятку, мяч залетел вратарю между ног
#Лаутаро Мартинес
29 июня 2019, 01:00