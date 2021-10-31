Игрок «Удинезе» заорал на судью после спорного эпизода. Судья наорал на него в ответ и успокоил

Но самый эмоциональный момент произошел на 82-й минуте. Жерар Деулофеу из «Удинезе» возмутился, что судья Джан Лука Сакки не поставил угловой в пользу его команды. Он подошел к арбитру и начал что-то разгоряченно высказывать.

Сакки не отступил и тоже начал кричать в ответ. По данным SportBible, он трижды громко крикнул: «Stai Calmo» (в переводе с итальянского это значит: «Успокойся»). Что сделал Деулофеу? Замолчал, развернулся и ушел.

Видео этого момента: