Жерар Деулофеу
Серия А
Интер
Удинезе
Игрок «Удинезе» заорал на судью после спорного эпизода. Судья наорал на него в ответ и успокоил
вчера, 21:43
Но самый эмоциональный момент произошел на 82-й минуте. Жерар Деулофеу из «Удинезе» возмутился, что судья Джан Лука Сакки не поставил угловой в пользу его команды. Он подошел к арбитру и начал что-то разгоряченно высказывать.
Сакки не отступил и тоже начал кричать в ответ. По данным SportBible, он трижды громко крикнул: «Stai Calmo» (в переводе с итальянского это значит: «Успокойся»). Что сделал Деулофеу? Замолчал, развернулся и ушел.
Видео этого момента:
Здесь важно отметить, что после матча тренер «Удинезе» Лука Готти похвалил судью: «Я считаю, арбитр выполнил свою работу хорошо. У него было много спорных моментов, но он находил правильные решения проблем. К нему у меня нет претензий».
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