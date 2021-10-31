Жерар Деулофеу
Серия А
Интер
Удинезе
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#Жерар Деулофеу #Серия А #Интер #Удинезе

Игрок «Удинезе» заорал на судью после спорного эпизода. Судья наорал на него в ответ и успокоил

вчера, 21:43

инстаграм Жерара Деулофеу

В матче 11-го тура Серии А «Удинезе» приехал в гости к «Интеру» и проиграл – 0:2. Для «Удинезе» это было продление безвыигрышной серии в чемпионате до 8 матчей: 4 победы и 4 поражения.

Полный обзор матча вы можете посмотреть здесь:

Но самый эмоциональный момент произошел на 82-й минуте. Жерар Деулофеу из «Удинезе» возмутился, что судья Джан Лука Сакки не поставил угловой в пользу его команды. Он подошел к арбитру и начал что-то разгоряченно высказывать.

Сакки не отступил и тоже начал кричать в ответ. По данным SportBible, он трижды громко крикнул: «Stai Calmo» (в переводе с итальянского это значит: «Успокойся»). Что сделал Деулофеу? Замолчал, развернулся и ушел.

Видео этого момента:

Здесь важно отметить, что после матча тренер «Удинезе» Лука Готти похвалил судью: «Я считаю, арбитр выполнил свою работу хорошо. У него было много спорных моментов, но он находил правильные решения проблем. К нему у меня нет претензий».

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