Самый идиотский пенальти, судья толкает игрока, врачи зашивают бровь в прямом эфире. Все это классика Евро – Нидерланды VS Чехия 2000-го

Нидерланды и Чехия сыграют в 1/8 финала Евро-2020. За всю историю команды встречались 11 раз. Чехия имеет в этих матчах больше побед (5) и не проигрывает Голландии с 2005 года. В отборе на Евро-2016 Нидерланды и Чехия играли два раза – и оба выиграли чехи. Но главный матч в истории этих команд был на Евро-2000.

Тогда Нидерланды и Чехия попали в одну группу. Для каждой из команд их матч был первым на турнире. Cборная Нидерландов выиграла 1:0, но Чехия дважды била по штангам. Франк де Бур тогда еще играл и забивал: он стал автором победного пенальти на 89-й минуте. Нидерланды вышли из группы с первого места, Чехия осталась третьей и никуда не попала.

Игра проходила в Амстердаме, где на трибунах было 50 тысяч зрителей. Итальянец Пьерлуиджи Коллина – главный арбитр того матча. Накал атмосферы был таким, что Коллина постоянно показывал собственный авторитет. После обычной стычки в центре поля он наорал на игрока Чехии Ржепку, а перед этим еще и оттолкнул его от себя.