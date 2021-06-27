Самый идиотский пенальти, судья толкает игрока, врачи зашивают бровь в прямом эфире. Все это классика Евро – Нидерланды VS Чехия 2000-го
Нидерланды и Чехия сыграют в 1/8 финала Евро-2020. За всю историю команды встречались 11 раз. Чехия имеет в этих матчах больше побед (5) и не проигрывает Голландии с 2005 года. В отборе на Евро-2016 Нидерланды и Чехия играли два раза – и оба выиграли чехи. Но главный матч в истории этих команд был на Евро-2000.
Тогда Нидерланды и Чехия попали в одну группу. Для каждой из команд их матч был первым на турнире. Cборная Нидерландов выиграла 1:0, но Чехия дважды била по штангам. Франк де Бур тогда еще играл и забивал: он стал автором победного пенальти на 89-й минуте. Нидерланды вышли из группы с первого места, Чехия осталась третьей и никуда не попала.
Игра проходила в Амстердаме, где на трибунах было 50 тысяч зрителей. Итальянец Пьерлуиджи Коллина – главный арбитр того матча. Накал атмосферы был таким, что Коллина постоянно показывал собственный авторитет. После обычной стычки в центре поля он наорал на игрока Чехии Ржепку, а перед этим еще и оттолкнул его от себя.
Такие агрессивные действия Коллины предсказывал Недвед. Перед матчем он рассказывал, что Коллина уже два раза удалял его в итальянском чемпионате. Была и такая фраза: «Ему не нравится Ржепка, он не любит чехов». Еще до игры Недвед очень переживал, что Коллина засудит Чехию. Но тут же добавлял: «Надеюсь, мое мнение не подтвердится».
Момент с пенальти – главный скандал той игры. Овермарс с фланга навешивал на Рональда де Бура. Мяч перелетел через всех, но игрок Чехии Немец в моменте захватил де Бура за футболку. Коллина сразу назначил пенальти, хотя Рональд де Бур в этом моменте картинно взлетел в сторону ворот. И прыгал он совсем не за мячом. Франк де Бур забил – Голландия победила.
Эксперты и фанаты до сих пор спорят по этому пенальти. Формально у Коллины был повод, но полет Рональда де Бура – явная симуляция:
Павел Недвед говорил: «Миллионы людей видели, что произошло». Тренер Чехии Чованец отвечал на вопрос о пенальти: «Я советую вам спросить другого человека». Чехия так протестовала на последних минутах, что через две минуты после того эпизода Латаль получил красную карточку на скамейке запасных. К нему Коллина вообще бегал через все поле.
Через много лет Латаль вспоминал эпизод: «Я и Немец много говорили о том моменте – пенальти не было. Он был потрясен после матча. Я никогда не видел его таким сломленным. Но он не виноват – виноват Коллина. Когда он дал красную, мне было все равно. Я уже травмировал лодыжку». Позже Латаль рассказывал, что простил Коллину за тот пенальти.
Яп Стам легендарно смазал пенальти в полуфинале против Италии (0:0, 1:3 пен). Но и у него была история в матче с Чехией. Прямо во время игры врачи зашивали Стаму бровь. Он тогда спокойно стоял и не двигался. Тренер Райкард его все-таки заменил, но спокойствие Стама во время боли – один из символов матча Нидерландов и Чехии.
Так он выглядел в прямом эфире:
Нидерланды могут повторить достижение Евро-2000, если выиграют у Чехии на Евро-2020. Тогда они победили в первых четырех матчах на турнире. Сейчас сборная Нидерландов имеет три победы по итогам группового этапа. Франк де Бур тоже в деле – теперь он тренирует Нидерланды. Хотя к его работе много претензий, а фанаты пускают самолеты с указаниями.
Команды встречаются в финальной стадии Евро в третий раз за всю историю. В 2000-м была первая игра, в 2004-м – еще одна. На Евро-2004 Нидерланды повели со счетом 2:0 к 19-й минуте, но в итоге проиграли Чехии со счетом 2:3. Нидерланды тогда все равно вышли из группы. Евро-2004 остается последним турниром, где у них была победа в матче плей-офф (против Швеции).