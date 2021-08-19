В Гондурасе судья ходил по полю с пистолетом и еще стрелял в землю: так защищался от игроков и фанатов

Это был матч среди любительских команд. По его окончании игроки и местные фанаты начали высказывать претензии.

Cудья, увидев это, еще и сделал несколько выстрелов в землю, показывая, что пистолет заряжен. Тем самым он отогнал от себя фанатов.

Никто не пострадал – игроки и фанаты разошлись. После матча прошла информация, что судья за это был лишен работы, но она не получила подтверждения.