Гондурас
В Гондурасе судья ходил по полю с пистолетом и еще стрелял в землю: так защищался от игроков и фанатов
вчера, 22:05
В небольшом городке Копан в Гондурасе было снято странное видео. У судьи футбольного матча отчетливо виден в руке пистолет. Люди спокойно расходятся в стороны.
Это был матч среди любительских команд. По его окончании игроки и местные фанаты начали высказывать претензии.
Cудья, увидев это, еще и сделал несколько выстрелов в землю, показывая, что пистолет заряжен. Тем самым он отогнал от себя фанатов.
Никто не пострадал – игроки и фанаты разошлись. После матча прошла информация, что судья за это был лишен работы, но она не получила подтверждения.
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