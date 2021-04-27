«Я не боюсь трибун». В Израиле судья впервые в мире сменил пол – лига поддержала и даст отдельную раздевалку
Федерация футбола Израиля объявила, что судья Саги Берман сменит пол и станет Сапир Берман. Федерация пишет, что это первый в истории судья-трансгендер: «Мы горды».
На пресс-конференции Берман рассказала, почему решилась на такой шаг:
«Я Сапир, мне 26 лет и я всегда выглядела как женщина и не знала, как себя назвать. Я жила рядом с другой успешной мужской фигурой. У него хорошо идут дела: в учебе, в судействе и даже с девушками. Мне пришлось разделять эти миры, потому что общество меня не принимает. Но сейчас я разоблачаю себя».
Берман говорит, что родственники поддержали ее: «Они видели, как я страдаю. Сегодня я в полной безопасности и ощущаю широкую поддержку. Надеюсь, что наше общество будет инклюзивным».
Еще Берман ответила на вопрос о возможном хейте фанатов:
«Я не боюсь трибун. Я сталкивалась с оскорблениями, но никогда не придавала этому значения. С точки зрения арбитража нет разницы, какого я пола. Мои способности остались теми же.
Худшее было на пике пандемии. Я ощущала себя в ловушке. Я хотела носить женскую одежду, но мой партнер не приняла это».
Менять пол Берман будет ближайшие три года. Ей предстоит операция и гормональная терапия. Но уже сейчас на матчах у Берман будет отдельная раздевалка.
Из-за гормональной терапии последние месяцы Берман не работает главным судьей. Пока физическое здоровье позволяет работать только помощником главного судьи.
Берман судит матчи премьер-лиги Израиля с сезона 2018/19. Израильские медиа называют ее «одним из самых талантливых рефери страны».
В Англии тоже есть судья-трансгендер, но она работает на полупрофессиональных матчах. До смены полы Люси Кларк была Ником Кларком. После него Кларк работала только на играх женских команд, но позже вновь вернулась к матчам мужчин. Говорит, что важный момент был, когда она услышала разговор игроков: «Неважно, он это или она. Это судья».