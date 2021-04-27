«Я не боюсь трибун». В Израиле судья впервые в мире сменил пол – лига поддержала и даст отдельную раздевалку

На пресс-конференции Берман рассказала, почему решилась на такой шаг:

«Я Сапир, мне 26 лет и я всегда выглядела как женщина и не знала, как себя назвать. Я жила рядом с другой успешной мужской фигурой. У него хорошо идут дела: в учебе, в судействе и даже с девушками. Мне пришлось разделять эти миры, потому что общество меня не принимает. Но сейчас я разоблачаю себя».

Берман говорит, что родственники поддержали ее: «Они видели, как я страдаю. Сегодня я в полной безопасности и ощущаю широкую поддержку. Надеюсь, что наше общество будет инклюзивным».