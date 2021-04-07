Румынский судья взял у Холанда автограф и запустил спор – а так вообще можно? Гвардиоле ок, легенды «Сити» злятся

✅ Пеп Гвардиола не увидел ничего страшного: «Может быть, судья фанатеет от Холанда. Или его попросил ребенок. Никогда такого раньше не видел, но могу только сказать, что судьи сегодня хорошо поработали».

❌ ТВ-эксперт и бывший футболист «Ман Сити» Оуэн Харгривз недоволен: «Такое нельзя делать. У судей был тяжелый первый тайм с ошибками. Можете фанатеть от кого угодно, но неправильно просить автограф на виду других футболистов».

Харгривз отсылает к голу «Боруссии» в первом тайме. Судьи отменили его из-за фола, но многие считают, что Джуд Беллингем сыграл тогда в мяч.

❌ Другой экс-игрок «Сити» Джолеон Лескотт тоже не понимает, зачем судья просил автограф: «Это смотрится по-детски. У судьи никогда нет подходящего момента, чтобы взять автограф. Такие поступки ничего хорошего им не принесут».