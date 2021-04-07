Румынский судья взял у Холанда автограф и запустил спор – а так вообще можно? Гвардиоле ок, легенды «Сити» злятся
После игры «Манчестер Сити» – «Боруссия» случился самый странный и спорный момент. Линейный судья Октавьян Шовре побежал за Эрлингом Холандом в подтрибунном помещении и попросил у него автограф. Холанд расписался. Но среди игроков и журналистов разогрелся спор – этична ли сама ситуация?
✅ Пеп Гвардиола не увидел ничего страшного: «Может быть, судья фанатеет от Холанда. Или его попросил ребенок. Никогда такого раньше не видел, но могу только сказать, что судьи сегодня хорошо поработали».
❌ ТВ-эксперт и бывший футболист «Ман Сити» Оуэн Харгривз недоволен: «Такое нельзя делать. У судей был тяжелый первый тайм с ошибками. Можете фанатеть от кого угодно, но неправильно просить автограф на виду других футболистов».
Харгривз отсылает к голу «Боруссии» в первом тайме. Судьи отменили его из-за фола, но многие считают, что Джуд Беллингем сыграл тогда в мяч.
❌ Другой экс-игрок «Сити» Джолеон Лескотт тоже не понимает, зачем судья просил автограф: «Это смотрится по-детски. У судьи никогда нет подходящего момента, чтобы взять автограф. Такие поступки ничего хорошего им не принесут».
❌ Самый популярный журналист Румынии Эмануэль Рошу: «Румынские судьи легендарны. Шовре бы еще предложил Холанду футболками обменяться».
✅ Итальянский журналист Танкреди Палмери говорит, что в Серии А это уже обычное дело: «Я не люблю это явление, но могу сказать, что это происходит часто. Судьи получают небольшие подарки от футболистов. Например, футболки».
Что же по правилам? УЕФА не рекомендует публично принимать подарки от игроков и просить у футболистов автографы, но прямого запрета нет. Только в выставочных матчах на это никто не обратит внимание. Например, однажды Роналдиньо расписался на желтой карточке эквадорского судьи.
Бывают и другие исключения. В 2018-м румынский судья Овидиу Хацеган (как раз работал главным на игре «Сити» и «Боруссии») тоже неформально общался с топ-игроком после матча. Накануне игры умерла его мама, и Хацеган расплакался. К нему с утешениями и подошел Вирджил ван Дейк: «Я пожелал ему сил. Это мелочь, но может быть это ему поможет».
Матчи с Хацеганом на играх Лиги чемпионов – это к веселью и скандалам. Вспоминаем игру «ПСЖ» и «Истанбула», которая прерывалась на день из-за расистского скандала.
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