Чилуэлл дико хотел обыграть бывшую команду в финале Кубка. Сделал гол, отпраздновал, но ВАР нашел у него офсайд – и выиграл «Лестер»
«Лестер» выиграл Кубок Англии впервые в 140-летней истории турнира. Чтобы обыграть «Челси» хватило одного гола Тилеманса.
Весь финал – вокруг героев «Лестера». Не только из-за их победы. Больше из-за того, что все значимые моменты связаны только с ними.
Юри Тилеманс забил победный гол отличным ударом из-за пределов штрафной, мягко направив мяч в верхний угол. Просто красота.
Каспер Шмейхель во втором тайме вытащил удар Чилуэлла, а в конце сотворил невероятный сейв, не позволив забить Маунту. Фантастическая игра вратаря.
Уэс Морган, 37-летний ветеран, сыгравший более 300 матчей за клуб, вышел на замену в конце и случайно забил автогол – мяч срикошетил от него. Хотя в этом нет уверенности – возможно, рикошет был от игрока «Челси», но Морган не помешал этому.
Джейми Варди добавил к чемпионству победу в Кубке, Брендан Роджерс выиграл первый трофей в Англии, «Лестер» победил в пятом для себя финале Кубка – через пять лет после победы в АПЛ.
Был и еще один герой, который тоже связан с «Лестером». Левый защитник Бен Чилуэлл провел в нем пять сезонов и даже был задействован в чемпионском, только выходил в кубках.
Перед сезоном-2020/21 он перешел из «Лестера» в «Челси» за 50 миллионов евро.
- Первый матч против «Лестера» за «Челси» – поражение 0:2 в АПЛ.
- Второй матч против «Лестера» за «Челси» – поражение 0:1 в финале Кубка.
Именно Чилуэлл разогнал голевую атаку «Челси», после которой состоялся автогол. После этого он активно радовался, и это выхватили телекамеры.
Но гол не был засчитан только потому, что в офсайде сам Чилуэлл и оказался.
Когда Чилуэлл уходил из «Лестера», то говорил, что ему очень сложно покидать дом и друзей, так как он играл в клубе с 11 лет. Но: «С другой стороны, решение было не очень сложным, потому что очевидно, что «Челси» – великий клуб».
Чилуэллу не было легко в «Лестере»: «К игрокам относились жестко, пытаясь выжать максимум. Ничего не давалось просто. Думаю, это сильно мне пригодилось. Оглядываясь назад, я понимаю, что все это формирует тебя так, что становишься сильнее ментально».
Про поражение в АПЛ от «Лестера» он сказал так: «На сто процентов это была самая низкая точка для меня в сезоне». А вот слова перед финалом Кубка: «Наверное, это та игра, перед которой я нервничаю больше всего. Пожалуй, еще не было игры, которую я хотел бы выиграть больше».