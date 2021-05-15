Чилуэлл дико хотел обыграть бывшую команду в финале Кубка. Сделал гол, отпраздновал, но ВАР нашел у него офсайд – и выиграл «Лестер»

Уэс Морган, 37-летний ветеран, сыгравший более 300 матчей за клуб, вышел на замену в конце и случайно забил автогол – мяч срикошетил от него. Хотя в этом нет уверенности – возможно, рикошет был от игрока «Челси», но Морган не помешал этому.

Джейми Варди добавил к чемпионству победу в Кубке, Брендан Роджерс выиграл первый трофей в Англии, «Лестер» победил в пятом для себя финале Кубка – через пять лет после победы в АПЛ.

Был и еще один герой, который тоже связан с «Лестером». Левый защитник Бен Чилуэлл провел в нем пять сезонов и даже был задействован в чемпионском, только выходил в кубках.

Перед сезоном-2020/21 он перешел из «Лестера» в «Челси» за 50 миллионов евро.

Первый матч против «Лестера» за «Челси» – поражение 0:2 в АПЛ.

Второй матч против «Лестера» за «Челси» – поражение 0:1 в финале Кубка.

Именно Чилуэлл разогнал голевую атаку «Челси», после которой состоялся автогол. После этого он активно радовался, и это выхватили телекамеры.

Но гол не был засчитан только потому, что в офсайде сам Чилуэлл и оказался.