Неймар выздоровел, но все обсуждают прически, ссору с тренером и поездки в Испанию

С Тухелем тоже не очень понятные отношения – тут виноват сам Неймар. В день матча «ПСЖ» и «Бреста» Неймара (который был травмирован) не было на стадионе – вместо этого он поехал на вечеринку в Барселону вместе с несколькими друзьями. Тухель отказался комментировать этот момент.

Перед матчем с «Лиллем» (первый после травмы) Неймар слетал на Кубок Дэвиса по приглашению Жерара Пике. И тут Тухель не промолчал: «Что я могу с этим поделать? Я не его отец и не полиция. Я всего лишь его тренер. Он вчера хорошо выглядел на тренировке после перелета. Конечно, я как тренер недоволен, но забивать голову этим не собираюсь».

Французская пресса пытается раскрыть конфликт между Неймаром и Тухелем. После матча с «Лиллем» Неймар сразу же ушел в раздевалку. Тухель сказал по этому поводу: «Многие игроки уходят сразу прямо в раздевалку, другие отправляются на скамейку. Не обратил внимания, куда он ушел, потому что был сосредоточен на тактических моментах. В тот момент я давал указания другим игрокам. Вот почему не обратил внимания на это. Но мне придется поговорить с ним».