Неймар выздоровел, но все обсуждают прически, ссору с тренером и поездки в Испанию
Это полугодие складывается для Неймара крайне неудачно – виноваты травмы:
- В июне в товарищеском матче Бразилии против Катара получил разрыв связок. Из-за этого пропустил Кубок Америки.
- Вернулся на поле в сентябре, но в середине октября снова травмировался (повредил бедро) в товарищеском матче за Бразилию. Пропустил еще месяц.
Параллельно с этим были недопонимания с болельщиками «ПСЖ». Летом Неймар рвался в «Барселону», и это дико выбесило фанатов. В начале сезона они освистали его во время матча со «Страсбуром» и даже хотели разместить баннеры с оскорблениями – тут уже вмешался клуб и попросил их не делать это.
С Тухелем тоже не очень понятные отношения – тут виноват сам Неймар. В день матча «ПСЖ» и «Бреста» Неймара (который был травмирован) не было на стадионе – вместо этого он поехал на вечеринку в Барселону вместе с несколькими друзьями. Тухель отказался комментировать этот момент.
Перед матчем с «Лиллем» (первый после травмы) Неймар слетал на Кубок Дэвиса по приглашению Жерара Пике. И тут Тухель не промолчал: «Что я могу с этим поделать? Я не его отец и не полиция. Я всего лишь его тренер. Он вчера хорошо выглядел на тренировке после перелета. Конечно, я как тренер недоволен, но забивать голову этим не собираюсь».
Французская пресса пытается раскрыть конфликт между Неймаром и Тухелем. После матча с «Лиллем» Неймар сразу же ушел в раздевалку. Тухель сказал по этому поводу: «Многие игроки уходят сразу прямо в раздевалку, другие отправляются на скамейку. Не обратил внимания, куда он ушел, потому что был сосредоточен на тактических моментах. В тот момент я давал указания другим игрокам. Вот почему не обратил внимания на это. Но мне придется поговорить с ним».
Несмотря на травмы и нечастое появление на поле (с момента своего перехода он пропустил половину матчей «ПСЖ») Неймар в целом показывает неплохую статистику в 6 матчах Лиги 1 в этом сезоне он забил 4 гола.
Но мир все равно обсуждает нефутбольную составляющую, касающуюся Неймара. А именно – его новую прическу.