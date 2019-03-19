Сын Неймара: он полный блондин, родители живут в разных странах
Поклонники Неймара в инстаграме часто натыкались на блондинистого малыша-пухляша. Некоторое время были слухи, что это его сводный брат. Но потом испанские медиа докопались до правды.
На самом деле щекастый блондинчик с розовыми щечками – сын Неймара. Его зовут Дэви Лука, скоро ему исполняется восемь лет.
Кто мама Дэви
Когда-то давно у Неймара был роман со школьной подругой Каролиной Дантас. В 2011-м – когда Неймар перерос уровень «Сантоса», а топ-клубы штурмовали клуб запросами по трансферу – Каролина родила от него мальчика. Сходство с самим Неймаром почти нулевое. Зато Дэви (так паренька назвала именно девушка) очень сильно похож на маму: светлые волосы, тот же цвет кожи, абсолютно такой же разрез глаз и та же самая улыбка. От папы образу Дэви достались лишь карие глаза.
Самое интересное, что пара рассталась спустя несколько месяцев после рождения малыша. Правда, друг о друге и Каролина, и Ней отзываются достаточно хорошо. Точнее, Неймар просто улыбается, когда его спрашивают о девушке. А Каролина же говорит так: «Мы с ним почти не общаемся. Переписываемся, когда речь заходит о сыне: кто и когда отвезет его. Мне нет дела до его личной жизни, Неймар уже большой мальчик. Все, что нас связывает – это Дэви».
Каролина шьет одежду, участвует в показе мод, ведет модный инстаграм на 1,2 миллиона подписчиков и воспитывает еще одного сына – уже от другого мужчины. На фото: второй сын Каролины.
С кем живет Дэви
Мальчик довольно часто посещает маму: Неймар возит его в Бразилию на частном самолете. Все остальное время он проводит с папой, в Париже. Но, кажется, Дэви полностью доволен им. Неймар приходит с ним на пресс-конференции, водит его в VIP-ложу стадиона «ПСЖ», когда сам не играет и знакомит со своими друзьями-селебрити: диджеями, рэперами, разными другими крутыми ребятами.
Неймар почти не говорит о сыне с прессой. Все, что он сказал, связано с футбольными предпочтениями Дэви: «Дэви обожает Килиана Мбаппе. Когда я взял его на тренировку, в машине он прожужжал мне все уши о Килиане. Он просил меня познакомить его с Мбаппе. В конце концов я исполнил его желание и успокоил его душу. Кажется, это был самый счастливый ребенок на планете».