Сын Неймара: он полный блондин, родители живут в разных странах

На самом деле щекастый блондинчик с розовыми щечками – сын Неймара. Его зовут Дэви Лука, скоро ему исполняется восемь лет.

Кто мама Дэви

Когда-то давно у Неймара был роман со школьной подругой Каролиной Дантас. В 2011-м – когда Неймар перерос уровень «Сантоса», а топ-клубы штурмовали клуб запросами по трансферу – Каролина родила от него мальчика. Сходство с самим Неймаром почти нулевое. Зато Дэви (так паренька назвала именно девушка) очень сильно похож на маму: светлые волосы, тот же цвет кожи, абсолютно такой же разрез глаз и та же самая улыбка. От папы образу Дэви достались лишь карие глаза.