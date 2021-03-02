Ковач прослезился в интервью: умер тренер, который сделал его в сборной капитаном. Сильно переживает вся Хорватия
«Монако» с Александром Головиным готовится к матчу со «Страсбуром» – в Лиге 1 тур посреди недели. У Нико Ковача ужасное настроение. 1 марта умер тренер Златко Кранчар.
«Он был моим тренером, тем, кто много для меня значил, – сквозь слезы говорил Ковач. – Он был очень хорошим человеком. Дал мне много идей. При нем я стал капитаном сборной».
Между ними разница всего в 12 лет, но в 1991-м Ковач только начал играть, а Кранчар уже тренировал. Ковач играл только в Германии, Кранчар редко работал за пределами Хорватии и Австрии. Пересеклись они в сборной Хорватии.
Хорватия с Кранчаром ни разу не проиграла в квалификации к ЧМ-2006 и попала туда напрямую со второго места. За первые два матча хорваты не забили голов Бразилии (0:1) и Японии (1:1), а в последнем туре должны были обыгрывать Австралию с Гусом Хиддинком.
Ковач был капитаном и забил гол после ошибки вратаря, Кранчар запрыгнул на помощника – Хорватия повела 2:1. Но австралийцы сравняли счет и вышли в плей-офф, где сразу же вылетели от будущих чемпионов мира – итальянцев. Кранчар покинул сборную.
Позже Кранчар поработал в сборной Черногории, но был уволен за два тура до конца отборочного раунда к Евро-2012, когда команда шла на втором месте. Глава федерации футбола Черногории Деян Савичевич объявил, что у Кранчара были проблемы с алкоголем. Тренер, тут же возглавивший иранский «Сепахан», сильно удивился такой версии.
Черногория на втором месте удержалась, но на Евро не попала, проиграв чехам в стыках.
Уже подзабылось, но Ковач и сам работал в сборной Хорватии – было на это на ЧМ-2014. Тогда он не взял на турнир сына Кранчара. С Нико Кранчаром Ковач долго играл за сборную, но на ЧМ потренировать его не смог – травма.
Златко Кранчар взял пару трофеев в Иране, но запомнилась другая история – в одном из матчей «Сепахана» он приказал своему игроку промазать с пенальти, поскольку тот был назначен ошибочно. Причем это был матч азиатской Лиги чемпионов. И ничего не потерял – его команда вела к тому времени 1:0, а в итоге выиграла 3:0.
«Плохого слова о нем никто не скажет, – Давор Шукер сказал о Златко Кранчаре. Чрезвычайно доброжелательный, веселый, исключительный». «Будто бы умер кто-то из моей семьи», – слова Дарио Шимича. «Прежде всего, он был прекрасным человеком», – цитата Йосипа Шимунича (удаленного на том самом ЧМ за три желтые карточки).
Для Хорватии смерть Кранчара – шок, спортивные сайты усеяны материалами о нем. Сообщается, что он умер в загребской больнице после короткой и тяжелой болезни. Еще в прошлом месяце он был госпитализирован. Премьер-министр страны Андрей Пленкович слов не пожалел: «Спортивная семья Хорватии потеряла настоящую футбольную икону».