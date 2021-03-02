Ковач прослезился в интервью: умер тренер, который сделал его в сборной капитаном. Сильно переживает вся Хорватия

Позже Кранчар поработал в сборной Черногории, но был уволен за два тура до конца отборочного раунда к Евро-2012, когда команда шла на втором месте. Глава федерации футбола Черногории Деян Савичевич объявил, что у Кранчара были проблемы с алкоголем. Тренер, тут же возглавивший иранский «Сепахан», сильно удивился такой версии.

Черногория на втором месте удержалась, но на Евро не попала, проиграв чехам в стыках.

Уже подзабылось, но Ковач и сам работал в сборной Хорватии – было на это на ЧМ-2014. Тогда он не взял на турнир сына Кранчара. С Нико Кранчаром Ковач долго играл за сборную, но на ЧМ потренировать его не смог – травма.

Златко Кранчар взял пару трофеев в Иране, но запомнилась другая история – в одном из матчей «Сепахана» он приказал своему игроку промазать с пенальти, поскольку тот был назначен ошибочно. Причем это был матч азиатской Лиги чемпионов. И ничего не потерял – его команда вела к тому времени 1:0, а в итоге выиграла 3:0.