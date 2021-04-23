Леандро Паредес
Лига 1
Футбол
ПСЖ
💫 Паредес пробил рабоной по воротам, которые находились от него в другой стороне. И забил!
вчера, 20:14
Игрок «ПСЖ» Леандро Паредес на тренировке исполнил нечто. Принял мяч и сходу пробил рабоной по воротам, которые находились вообще в другой стороне от него. Вау!
Мало рабон Паредеса? Вот еще одна с тренировки.
Пас рабоной в игре за «Зенит».
И снова любимый прием уже в «ПСЖ».
В этом сезоне Паредес – игрок основы «ПСЖ». Провел в этом сезоне 30 матчей, шесть из них – в Лиге чемпионов.
Особенно он заиграл после прихода Маурисио Почеттино:
«С Почеттино многое изменилось. Кое-что прежде не работало как надо. Нам всем нужны были изменения в психологическом плане».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые