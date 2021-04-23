Леандро Паредес
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#Леандро Паредес #Футбол #ПСЖ #Лига 1

💫 Паредес пробил рабоной по воротам, которые находились от него в другой стороне. И забил!

вчера, 20:14

Keystone Press Agency / global look press

Игрок «ПСЖ» Леандро Паредес на тренировке исполнил нечто. Принял мяч и сходу пробил рабоной по воротам, которые находились вообще в другой стороне от него. Вау!

Мало рабон Паредеса? Вот еще одна с тренировки.

Пас рабоной в игре за «Зенит».

И снова любимый прием уже в «ПСЖ».

В этом сезоне Паредес – игрок основы «ПСЖ». Провел в этом сезоне 30 матчей, шесть из них – в Лиге чемпионов.

Особенно он заиграл после прихода Маурисио Почеттино:

«С Почеттино многое изменилось. Кое-что прежде не работало как надо. Нам всем нужны были изменения в психологическом плане».

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