💫 Паредес пробил рабоной по воротам, которые находились от него в другой стороне. И забил!

В этом сезоне Паредес – игрок основы «ПСЖ». Провел в этом сезоне 30 матчей, шесть из них – в Лиге чемпионов.

Особенно он заиграл после прихода Маурисио Почеттино:

«С Почеттино многое изменилось. Кое-что прежде не работало как надо. Нам всем нужны были изменения в психологическом плане».