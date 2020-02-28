Прекрасная история любви Паредеса: влюбился в свою будущую жену в 8 лет, теперь она влияет на его трансферы
Если залезть в инстаграм Паредеса, то можно заметить: масса постов посвящена семье и его жене Камиле Галанте.
Паредес просто обожает жену. Их любовная история тянется с самого детства. Паредес познакомился с ней, когда ему было 8 лет (девушке тогда было 10). Паредес тогда играл в академии «Боки» вместе с другим парнем – Родриго – который потом стал его лучшим другом (а Камила была его сестрой). Паредес позже признавался, что познакомился с девушкой, когда родители Родриго вместе с его сестрой пришли забирать его с тренировки.
Леандро с Камилой встречаются с тех пор, как Паредеса стали подпускать к стартовому составу основной команды «Боки» (примерно 2009 год). С тех пор они неразлучны. В 2014-м у Паредеса были предложения из Италии, Испании и Голландии. Будущий клуб (сначала «Кьево», потом «Рома») Паредес выбрал именно благодаря Камиле.
«Мы особо долго не совещались. Мы сразу решили, что нужно ехать в Италию – там примерно тот же климат, что и в Аргентине. Да и «Кьево», куда меня изначально пригласили, играют примерно в тот же футбол, что и «Бока», – говорил Паредес в 2014-м.
За несколько месяцев до переезда в Верону, где пара провела всего полгода до отъезда в Рим, у них родилась дочь. Спустя 3 года – у них родился сын Джованни. Паредес везде живет вместе со своей семьей, где бы он не играл – в Италии, в России, теперь и во Франции.
Недавно Мариам Бенитес (мама Паредеса) дала большое интервью про жизнь и старт карьеры Леандро. Ключевые моменты посвящены его жене:
1. На переходе в «ПСЖ» настояла именно жена Паредеса. Она давно влюблена во Францию и в Париж.
2. У Паредеса много татуировок. Но одна, расположенная на самом видном месте (на шее), посвящена Камиле. Он сделал ее в 15 с разрешения мамы. «Я лично разрешила ему сделать это. Потому что я знала о его крепких и сильных чувствах к Камиле. И я уже тогда понимала, что эта девушка станет матерью моих внуков» – объяснение от мамы Паредеса.
3. Камилу обожает вся семья Паредеса. Когда родственники приезжают к паре в гости в Париж, она проводит экскурсии по городу. Недавно в Париж приезжала мама Паредеса – Камила вместе с ней и детьми съездила в Диснейленд.
Про семью Паредес после перехода в «ПСЖ» сказал так: «Все хорошо. Уверен, моим детям здесь понравится. Мою жену тоже все устраивает. Она поддерживает меня во всем. Я люблю ее больше всего в жизни».