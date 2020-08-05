ХК «Сочи», возможно, скрывает заражения коронавирусом – молча играя молодежкой. Весь турнир освещает «Матч ТВ»

Что это за соревнование?

Это предсезонный турнир, он проводится с 2016 года в Сочи

Участвует команды КХЛ и сборные.

Четыре турнира – четыре разных победителя: ЦСКА, СКА, олимпийская сборная России и «Сочи».

Как планировался турнир в 2020-м?

Заявлялось, что турнир так же пройдет в Сочи.

Пять участников – «Сочи», СКА, «Авангард», «Локомотив» и олимпийская сборная России.

Сроки – с 4 по 9 августа.

Зрители не допущены.

Из-за коронавируса с турнира снялся один клуб. «Сочи» не снялся, хотя о заболевших внутри клуба инсайдили три источника.

В июле от участия отказался «Авангард» – в клубе обнаружилось сразу 20 инфицированных . «Когда за короткий срок в нашем коллективе были выявлены новые случаи заражения коронавирусом, мы не имеем права ставить под удар весь тренировочный процесс. Безопасность хоккеистов и успешная подготовка к сезону – наши главные цели», – сказал «Авангард».

3 августа «Спорт-Экспресс» выяснил, что в «Сочи» трое заболевших. В тот же день главный хоккейный журналист страны Алексей Шевченко писал в телеграм-канале: «Турнир в Сочи могут отменить в ближайшие минуты. Якобы вспышка инфекции среди одного из участников турнира. По некоторым данным, это «Сочи», но они контактировали с молодежкой . Официальное заявление последует в ближайшее время».

4 августа Sport24 инсайдил о вспышке коронавируса в «Сочи» – более 10 человек .

Клуб официально ни о каком коронавирусе не заявлял. На сайте «Сочи» перед самым стартом указано изменение формата соревнования: две пары («Сочи» – Россия и СКА – «Локомотив») сыграют по три матча, победители – выйдут в финал, а проигравшие – в матч за третье место.

«Сочи» опубликовал состав на первый матч – и там молодые хоккеисты из клуба «Капитан» (из МХЛ), с которым у «Сочи» заключен партнерский договор.