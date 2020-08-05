ХК «Сочи», возможно, скрывает заражения коронавирусом – молча играя молодежкой. Весь турнир освещает «Матч ТВ»
Что это за соревнование?
- Это предсезонный турнир, он проводится с 2016 года в Сочи
- Участвует команды КХЛ и сборные.
- Четыре турнира – четыре разных победителя: ЦСКА, СКА, олимпийская сборная России и «Сочи».
Как планировался турнир в 2020-м?
- Заявлялось, что турнир так же пройдет в Сочи.
- Пять участников – «Сочи», СКА, «Авангард», «Локомотив» и олимпийская сборная России.
- Сроки – с 4 по 9 августа.
- Зрители не допущены.
Из-за коронавируса с турнира снялся один клуб. «Сочи» не снялся, хотя о заболевших внутри клуба инсайдили три источника.
В июле от участия отказался «Авангард» – в клубе обнаружилось сразу 20 инфицированных. «Когда за короткий срок в нашем коллективе были выявлены новые случаи заражения коронавирусом, мы не имеем права ставить под удар весь тренировочный процесс. Безопасность хоккеистов и успешная подготовка к сезону – наши главные цели», – сказал «Авангард».
3 августа «Спорт-Экспресс» выяснил, что в «Сочи» трое заболевших. В тот же день главный хоккейный журналист страны Алексей Шевченко писал в телеграм-канале: «Турнир в Сочи могут отменить в ближайшие минуты. Якобы вспышка инфекции среди одного из участников турнира. По некоторым данным, это «Сочи», но они контактировали с молодежкой. Официальное заявление последует в ближайшее время».
4 августа Sport24 инсайдил о вспышке коронавируса в «Сочи» – более 10 человек.
Клуб официально ни о каком коронавирусе не заявлял. На сайте «Сочи» перед самым стартом указано изменение формата соревнования: две пары («Сочи» – Россия и СКА – «Локомотив») сыграют по три матча, победители – выйдут в финал, а проигравшие – в матч за третье место.
«Сочи» опубликовал состав на первый матч – и там молодые хоккеисты из клуба «Капитан» (из МХЛ), с которым у «Сочи» заключен партнерский договор.
Та же история и перед вторым матчем. Изменения – незначительные.
После первой игры с Россией (ее «Сочи» проиграл 0:6) директор клуба Андрей Зюзин объяснил изменения в составе так:
«Менеджмент «Сочи» хочет посмотреть уровень игроков нашей команды МХЛ. Мы провели два товарищеских матчей со сборной, проверили шесть звеньев и решили, что нужно проверить резерв».
В конце июля «Сочи» уже играл с олимпийской сборной, победил 6:2, позже сыграл еще раз (2:3). «На турнире, я надеюсь, что выйдут наши травмированные игроки. Поэтому ротация на турнире у нас будет», – заявил тогда главный тренер Александр Андриевский. О замене основы молодежкой тогда никто не говорил.
Если два клуба заболели, почему турнир не отменен?
2 августа директор по маркетингу и коммуникациям «Сочи» Александр Кременсков рассказал о беспрецедентном освещении матчей на федеральном канале: «7 из 8 игр будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ», одна игра будет показана в эфире телеканала «Матч! Страна».
По мнению журналиста Алексея Шевченко, это и есть причина для проведения турнира: «Дело в том, что у турнира появился спонсор, деньги уже получены, в чем-то потрачены. Отмена турнира привела бы к тому, что пришлось бы выплачивать эти долги.
Когда речь идет о деньгах, сразу же начинают думать, что выгоднее – заразить всех участников коронавирусом или вернуть деньги. Конечно, выгоднее первое. Почему бы и нет? Какая ответственность у «Сочи» перед соперниками? Да никакой».
Официальная версия другая: турнир не отменен, потому что все под контролем и нет причин его отменять.
А что дальше будет с КХЛ?
Сезон должен стартовать 2 сентября. По регламенту (статья 11), календарь на сезон должен быть опубликован за 45 дней до старта, но осталось меньше месяца, а его до сих пор нет. Президент КХЛ Алексей Морозов пообещал показать календарь 7 или 10 августа.
Сдвиг сезона точно не планируется. «На 99 процентов могу сказать, что мы начнем сезон 2 сентября».
Ух, как вы Шеву окрестили - "главный хоккейный журналист страны".
Когда хоть он последний раз получал от КХЛ приз лучшего журналиста (и получал ли?)?
медиа уже давно нужно закрывать, а это совсем распоясались со своими кликбейтами
если мы начнем оценивать журналистов по наградам - медиа можно закрывать