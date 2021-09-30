Андрей Назаров
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#Андрей Назаров #КХЛ #ХК Сочи

Назаров – главный тренер «Сочи». Он не тренировал с 2018 года

49 минут назад

Андрей Назаров возглавил «Сочи». Условия контракта не сообщаются. 30 сентября он был представлен команде.

  • Последним клубом Назарова был «Барыс», который он покинул в 2018 году. С того момента он не тренировал.
  • В 2015 году Назаров был главным тренером СКА. За тренерскую карьеру он не выиграл ни одного титула.
  • «Сочи» занимает 12-е место в западной конференции: три победы за 13 матчей сезона и восемь очков.
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Источник:
Официальный сайт «Сочи»
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