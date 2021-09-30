Андрей Назаров
КХЛ
ХК Сочи
Назаров – главный тренер «Сочи». Он не тренировал с 2018 года
49 минут назад
Андрей Назаров возглавил «Сочи». Условия контракта не сообщаются. 30 сентября он был представлен команде.
- Последним клубом Назарова был «Барыс», который он покинул в 2018 году. С того момента он не тренировал.
- В 2015 году Назаров был главным тренером СКА. За тренерскую карьеру он не выиграл ни одного титула.
- «Сочи» занимает 12-е место в западной конференции: три победы за 13 матчей сезона и восемь очков.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые