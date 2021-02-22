Тренер Назаров обвинил Панарина в избиении девушки. История из 2011-го, по которой нет доказательств
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Дата событий – 2011 год, когда Артемий Панарин еще играл за «Витязь». Герой интервью, в котором это все было сказано – хоккейный тренер Андрей Назаров. Он поговорил с «Комсомольской правдой». Несколько цитат:
1. «Нам предстояло вылетать в Минск наутро. Большинство хоккеистов пошли отдыхать по номерам. Кроме нескольких легионеров и Артемия. Погулял в баре отеля «Рэдиссон». Причем в процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительница заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами».
2. «Избив девушку, он поспешил в номер. И просил довести его товарища по команде Мишу Анисина, который в баре, в отличие от Артемия, заказывал только сок. Но полиция подъехала быстро. Панарина задержали. Составили протокол».
3. «Дело светило, суд и реальный срок. Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными за то, чтобы спустить дело на тормозах».
4. «Черт возьми, Артемий, хочешь быть честным – так расскажи и про себя все честно. Ты вообще помнишь про ту рижскую историю? Ты же сам дорогу на зону себе протоптал. А большие люди и не самые большие деньги тебя уберегли от кривой дорожки».
Панарин и Назаров пересекались в одном клубе – в «Витязе», вместе сотрудничали с 2010-го по 2012-й. Дальше Панарин отзывался о нем достаточно уважительно – даже называл в интервью Андеем Викторовичем Назаровым.
НХЛ и «Рейнджерс» поддержали Панарина. Клуб сказал, что это плата за политические высказывания
Что говорит лига: Панарин не виноват, НХЛ поддержит его в любом случае. Журналист сайта НХЛ Дэн Розен пишет: сейчас Панарин на некоторое время уйдет в отпуск.
Это подтверждает и «Рейнджерс». Главное из его заявления:
- Панарин отрицает все обвинения.
- Это тактика запугивания после политических высказываний Панарина о последних событиях в стране.
- Клуб поддержит Панарина в расследовании по теме интервью Назарова.
В 2019 году у Sports.ru вышло большое интервью с Панариным, в котором он говорил, что раньше поддерживал Путина, но теперь России нужен новый президент. Он говорил о беззаконии при Путине, что перестал поддерживать действующую власть.
Ключевой момент интервью.
– Не боишься, что за все эти слова тебе прилетит?
– Боюсь.
А что, Панарину действительно прилетает за политику?
Точной информации нет, но есть инсайд от журналиста «Матч ТВ» Александра Лютикова. Он пишет, что эту историю запустил журналист Калеб Маупин (Caleb Maupin), сотрудничающий с каналом Russia Today. Маупин написал эту историю в малоизвестное англоязычное медиа Greanville Post. А потом, по словам Лютикова, такая же история появилась в «Комсомольской правде».
Это интервью сделал журналист Сергей Петров. В его профиле нет фотографий, а все его тексты связаны с политикой. В своих материалах он называл того же Навального «берлинским пациентом». И писал о подготовке «Единой России» к выборам. Здесь он пишет про дело Фургала. Здесь он пишет про провокации в Сибири от сторонников Навального.
Что смущает в этой истории?
Первое – отсутствие доказательств. Назаров просто рассказал историю и не подкрепил ее никакими аргументами.
Второе – несовпадение по датам. Внимательные нашли несостыковки. Например, что игра в Минске состоялась только через 9 дней после описанных Назаровым событий.
Журналист Sports.ru Родион Власов заметил, что тогда Панарин был в расположении второй сборной. Как и сам Назаров.
Третье – сотрудник отеля в Риге, где якобы Панарин побил девушку, в интервью журналисту Айвису Калниньшу сказал, что избиения в 2011-м не было.
Четвертое – слова Назарова. Он критикует Панарина за политическую позицию и поддерживает Путина и все его действия:
• «Хотелось бы снова выразить благодарность сотрудникам правоохранительных органов за то, что они максимально следят за порядком и никому не позволяют испортить людям выходные» (после митингов в поддержку Алексея Навального).
• В январе Панарин написал пост с поддержкой Навального – его лайкнули Николай Заварухин («Сибирь») и Алексей Ковалев («Куньлунь»). Назаров призвал уволить их за это.
Плюс в интервью он плотно затронул политическую позицию Панарина: «Парень начал призывать сограждан к беспорядкам и мятежам. Требует свободы для бессовестных врунов-уголовников. У Артемия много подписчиков. Кто-то из них, поверив звезде НХЛ, идет на улицы и нарушает закон».
• Про голосование за поправки в Конституцию:
«1 июля точно собираюсь прийти на избирательный участок и принять участие в голосовании по поводу внесения поправок в конституцию России.
Вы же знаете, что мы – суровые челябинские парни. Я поддерживаю курс, который задал наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин. Также поддерживаю традиционные семьи.
Считаю, что нам не нужны понятия «папа №1 и папа №2». Ребенок должен расти в традиционной и любящей семье, с заботливыми родителями. Ведь дети – это наше будущее».