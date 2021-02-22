Тренер Назаров обвинил Панарина в избиении девушки. История из 2011-го, по которой нет доказательств

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Дата событий – 2011 год, когда Артемий Панарин еще играл за «Витязь». Герой интервью, в котором это все было сказано – хоккейный тренер Андрей Назаров. Он поговорил с «Комсомольской правдой». Несколько цитат:

1. «Нам предстояло вылетать в Минск наутро. Большинство хоккеистов пошли отдыхать по номерам. Кроме нескольких легионеров и Артемия. Погулял в баре отеля «Рэдиссон». Причем в процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительница заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами».

2. «Избив девушку, он поспешил в номер. И просил довести его товарища по команде Мишу Анисина, который в баре, в отличие от Артемия, заказывал только сок. Но полиция подъехала быстро. Панарина задержали. Составили протокол».

3. «Дело светило, суд и реальный срок. Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными за то, чтобы спустить дело на тормозах».

4. «Черт возьми, Артемий, хочешь быть честным – так расскажи и про себя все честно. Ты вообще помнишь про ту рижскую историю? Ты же сам дорогу на зону себе протоптал. А большие люди и не самые большие деньги тебя уберегли от кривой дорожки».

Панарин и Назаров пересекались в одном клубе – в «Витязе», вместе сотрудничали с 2010-го по 2012-й. Дальше Панарин отзывался о нем достаточно уважительно – даже называл в интервью Андеем Викторовичем Назаровым.