Солист Kasabian ушел из-за обвинений в домашнем насилии. Группа отказалась с ним работать
6 июля группа Kasabian сообщила об уходе Тома Мейгана. Сухой комментарий: ушел по обоюдному согласию, страдал от личных проблем, которые сказывались на поведении.
Мы написали большой текст о Томе, его ментальных проблемах, отношениях с девушками и любви к футболу.
Через сутки появились громкие подробности:
7 июля суд Лестера признал Мейгана виновным в нападении на его девушку Викки Эйджер. Инцидент произошел 9 апреля, есть записи с камер наблюдения. Полицию вызвал испуганный ребенок (дочь Мейгана).
У Викки – ушибы рук и ног, следы на шее, от Мейгана в тот день сильно пахло спиртным. Мейган приговорен к 200 часам общественных работ, он оплатит медицинские счета и судебные издержки, будет проходить курс реабилитации.
Kasabian выпустила новое заявление:
- Группа «убита горем», но сама попросила Мейгана уйти – решение было принято после выдвинутых обвинений;
- Группа хотела, чтобы Мейган сделал заявление сам, но он этого не сделал, обманув фанатов;
- Группа не поддерживает домашнее насилие, считает, что оно не может быть оправдано.
Подробности инцидента:
- Мейган ударил девушку по лицу, угрожал ударить деревянным предметом;
- Во время звонка ребенка было слышно, как она просит его отстать от нее;
- Мейган сначала отрицал нападение, затем после просмотра видеозаписи сказал, что больше не может это видеть: «Это ужасно»;
- Сама Викки не поддержала обвинения, по словам судьи, и она не подавала заявление в полицию. Рассчитывала наладить отношения, несмотря на серию травм.
Во время карантина Мейган и Викки много ссорились. По словам адвоката Мейгана, в последнее время до этого пара все равно была в хорошем настроении, а в тот вечер выпила несколько бутылок вина.
За несколько лет до этого Мейган расстался с Ким Джеймс – матерью его дочки.
Пока неизвестно, будет ли Kasabian искать замену Мейгану в качестве вокалиста группы.