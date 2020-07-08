Kasabian
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#Kasabian #музыка

Солист Kasabian ушел из-за обвинений в домашнем насилии. Группа отказалась с ним работать

08 июля, 18:24

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

6 июля группа Kasabian сообщила об уходе Тома Мейгана. Сухой комментарий: ушел по обоюдному согласию, страдал от личных проблем, которые сказывались на поведении.

Мы написали большой текст о Томе, его ментальных проблемах, отношениях с девушками и любви к футболу.

Через сутки появились громкие подробности:

7 июля суд Лестера признал Мейгана виновным в нападении на его девушку Викки Эйджер. Инцидент произошел 9 апреля, есть записи с камер наблюдения. Полицию вызвал испуганный ребенок (дочь Мейгана).

У Викки – ушибы рук и ног, следы на шее, от Мейгана в тот день сильно пахло спиртным. Мейган приговорен к 200 часам общественных работ, он оплатит медицинские счета и судебные издержки, будет проходить курс реабилитации.

Kasabian выпустила новое заявление:

  • Группа «убита горем», но сама попросила Мейгана уйти – решение было принято после выдвинутых обвинений;
  • Группа хотела, чтобы Мейган сделал заявление сам, но он этого не сделал, обманув фанатов;
  • Группа не поддерживает домашнее насилие, считает, что оно не может быть оправдано.

Подробности инцидента:

  • Мейган ударил девушку по лицу, угрожал ударить деревянным предметом;
  • Во время звонка ребенка было слышно, как она просит его отстать от нее;
  • Мейган сначала отрицал нападение, затем после просмотра видеозаписи сказал, что больше не может это видеть: «Это ужасно»;
  • Сама Викки не поддержала обвинения, по словам судьи, и она не подавала заявление в полицию. Рассчитывала наладить отношения, несмотря на серию травм.

Во время карантина Мейган и Викки много ссорились. По словам адвоката Мейгана, в последнее время до этого пара все равно была в хорошем настроении, а в тот вечер выпила несколько бутылок вина.

За несколько лет до этого Мейган расстался с Ким Джеймс – матерью его дочки.

Пока неизвестно, будет ли Kasabian искать замену Мейгану в качестве вокалиста группы.

Большой текст о Мейгане
Солист Kasabian уходит. Легенда со всех сторон – угощал тренера «Лестера» чаем и незаконно целовался с кубком Лиги чемпионов
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