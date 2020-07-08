Солист Kasabian ушел из-за обвинений в домашнем насилии. Группа отказалась с ним работать

6 июля группа Kasabian сообщила об уходе Тома Мейгана. Сухой комментарий: ушел по обоюдному согласию, страдал от личных проблем, которые сказывались на поведении.

Мы написали большой текст о Томе, его ментальных проблемах, отношениях с девушками и любви к футболу.

Через сутки появились громкие подробности:

7 июля суд Лестера признал Мейгана виновным в нападении на его девушку Викки Эйджер. Инцидент произошел 9 апреля, есть записи с камер наблюдения. Полицию вызвал испуганный ребенок (дочь Мейгана).

У Викки – ушибы рук и ног, следы на шее, от Мейгана в тот день сильно пахло спиртным. Мейган приговорен к 200 часам общественных работ, он оплатит медицинские счета и судебные издержки, будет проходить курс реабилитации.

Kasabian выпустила новое заявление: