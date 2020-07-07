Солист Kasabian уходит. Легенда со всех сторон – угощал тренера «Лестера» чаем и незаконно целовался с кубком Лиги чемпионов

Kasabian выпустили шесть альбомов, дали более тысячи концертов, осенью 2018-го зажгли в турне по Южной Америке и временно остановились. Гитарист Серж Пиццорно сосредоточился на сольном проекте The S.L.P., который выпустил в конце лета 2019-го.
Осенью Пиццорно рассказывал, что Kasabian работает над седьмым альбомом. Спустя полгода нависла коронавирусная пауза, а 6 июля группа неожиданно объявила об уходе солиста Тома Мейгана. За полдня – более десяти тысяч ретвитов новости.
Что это значит:
- Мейган ушел с согласия группы и менеджеров;
- У него были личные проблемы, которые сказывались на его поведении;
- Сейчас он хочет сосредоточиться на возвращении к нормальной жизни;
- Сам Мейган сказал, что у него все хорошо, и поблагодарил фанатов за поддержку.
UPD. Через сутки стали известны подробности: суд обвинил Мейгана в избиении подруги Викки, а группа попросила его уйти. Kasabian выпустила объяснение, где обвинила Мейгана в замалчивании инцидента и подтвердила, что именно она стала инициатором расставания с ним.
Том не так давно завел аккаунты в соцсетях и раньше вообще обходился без инстаграма и твиттера. За эти полтора года он делал вот что:
- Озвучивал рождественский ролик от футбольного «Лестера», за который болеет с детства;
- Ходил на футбол, где фотографировался с фанатами, и на концерт Пола Маккартни;
- Участвовал в проекте Once In a Lifetime Sessions на Нетфликсе, одна из серий которых была посвящена Kasabian;
- Участвовал в благотворительности;
- Рассуждал о музыке и футболе на радио;
- Записал песню, которую станет саундтреком к одному из документальных фильмов.
Сейчас Мейган живет в Лестере с подругой Викки и дочерью от прошлой девушки. В середине 2010-х Мейган болезненно расставался с матерью дочки и страдал от некой личной трагедии, про которую не говорит. «2016-й был крутым для Сержа, крутым для «Лестера» и дерьмовым для меня. Я был как в тумане, просто плох и несчастен. Должен был разобраться в себе».
Мейган как-то сказал, что тогда ко всему прочему умер его хороший друг: он долго плакал и не выдержал даже на одном из интервью. Совпало это как раз с отсутствием работы – у Kasabian был отпуск. Много свободного времени – куча свободных мыслей. «Мне нужно было позаботиться о себе, спуститься с небес на землю и, черт возьми, повзрослеть». Пиццорно говорил, что Том слишком ранимый и не умеет скрывать чувства, потому люди тянутся к нему.
Прошлой осенью Мейган рассказывал, как просыпается рано утром, идет в душ, надевает спортивный костюм «Лестера» и уходит в зал тренироваться. Во время самоизоляции – ухаживал за садом. 20 июня планировался концерт Kasabian, но все планы порушила пандемия. Еще несколько недель назад он рассказывал, что очень скучает по группе, а пока пишет музыку сам. Говорил, что седьмой альбом Kasabian хочется записать как можно скорее.
И вдруг – уход. Тем тревожнее, учитывая прошлые истории и гигантскую паузу в работе.
Чего Мейган точно никогда не оставит – это футбол. Раньше все знали, что в 2010 году он давал концерт в форме сборной Англии, в которой команда потом выступила на ЧМ, что помимо «Лестера» ему нравится «Селтик», что официальной песней АПЛ была Fire (Мейган сомневался, но Пиццорно настоял), что в благотворительном матче тот же Пиццорно забил дико красивый гол в ворота Дэвида Симэна, что Kasabian и Oasis однажды играли в футбол пять на пять в четыре часа утра.
Благодаря работе Мейгана на радио BBC Radio Leicester и переводу его фанатского паблика вк (спасибо, ребят) мы знаем еще пару более редких историй.
• Мейган вспоминал, что в 10-11 лет был болбоем на «Филберт Стрит» – старом стадионе «Лестера». Клубу как-то не хватило одного болбоя, и тренер молодежки позвал его через отца. За «Лестер» забил ирландец Пол Фитцпатрик, который после игры подвез Тома с отцом до дома. Но в молодежку «Лестера» Том не прошел, хотя не слишком переживал по этому поводу – музыка была на первом месте.
Фактчек: да, детские воспоминания не подвели. Матч «Лестер» – «Суиндон» (3:1) с голом Фитцпатрика состоялся 18 января 1992 года. Скорее всего, о нем и речь. Кстати, за неделю до него Тому исполнилось 11 лет.
• Мейган поработал и в клубном магазине «Лестера». На радио позвонил слушатель, который работал там с Томом в 1997 году и вспоминал его как парня, который целый день пел песни Red Hot Chili Peppers и классно пародировал тренера Мартина О’Нила. «Он давал мне задание крепить ценники на одежду – не самая крутая работа». А в обеденный перерыв Мейган сидел на трибуне за воротами или гулял по стадиону. И даже как-то угостил О’Нила чаем с печеньем.
• Еще один вопрос был – правда ли, что на том же «Филберт Стрит» Kasabian играли в колонках между таймами. «Помню одну очень громкую новую группу из Лестера, игравшую на стадионе, но расслышать ее было почти невозможно из-за плохого качества стадионных колонок», – рассказал слушатель. Это было демо, и отец Тома тогда гордо объявил: «Это мой сын, он записал эту песню!» Том вспоминает, что это был конец 1990-х. «Мы чувствовали себя как «Битлз» на «Энфилде». Песня называлась I Get Around.
Первый альбом группы вышел гораздо позже – в 2004 году. К тому времени у «Лестера» появился новый стадион – «Кинг Пауэр».
• А еще Мейган рассказал, как они с Пиццорно тискали трофей Лиги чемпионов, обманув охранников. Тогда они снимались в рекламе УЕФА, и съемочная группа привезла домой к Пиццорно не копию, а оригинал трофея. Два охранника следили за кубком, а потом все оставили его в студии. Охранники не знали, что в студию можно попасть еще и через черный ход.
Что бы одно он снова хотел пережить – быть хедлайнером на фестивале в Гластонбери или отпраздновать чемпионство АПЛ с «Лестером»? «Отвратительный вопрос», – морщился Мейган, когда услышал такой выбор.
После ухода Мейган кажется, что «Лестер» к чемпионству куда ближе, чем Kasabian к новому Гластонбери с безумной энергетикой. И это грустный день в истории британского рока.