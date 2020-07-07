Солист Kasabian уходит. Легенда со всех сторон – угощал тренера «Лестера» чаем и незаконно целовался с кубком Лиги чемпионов

Чего Мейган точно никогда не оставит – это футбол. Раньше все знали, что в 2010 году он давал концерт в форме сборной Англии, в которой команда потом выступила на ЧМ, что помимо «Лестера» ему нравится «Селтик», что официальной песней АПЛ была Fire (Мейган сомневался, но Пиццорно настоял), что в благотворительном матче тот же Пиццорно забил дико красивый гол в ворота Дэвида Симэна, что Kasabian и Oasis однажды играли в футбол пять на пять в четыре часа утра.

Благодаря работе Мейгана на радио BBC Radio Leicester и переводу его фанатского паблика вк (спасибо, ребят) мы знаем еще пару более редких историй.

• Мейган вспоминал, что в 10-11 лет был болбоем на «Филберт Стрит» – старом стадионе «Лестера». Клубу как-то не хватило одного болбоя, и тренер молодежки позвал его через отца. За «Лестер» забил ирландец Пол Фитцпатрик, который после игры подвез Тома с отцом до дома. Но в молодежку «Лестера» Том не прошел, хотя не слишком переживал по этому поводу – музыка была на первом месте.

Фактчек: да, детские воспоминания не подвели. Матч «Лестер» – «Суиндон» (3:1) с голом Фитцпатрика состоялся 18 января 1992 года. Скорее всего, о нем и речь. Кстати, за неделю до него Тому исполнилось 11 лет.