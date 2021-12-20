Игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду-2022: об этом говорят несколько источников, лига объявит решение в ближайшие дни

В сентябре-2021 НХЛ объявила, что игроки лиги выступят на Олимпиаде-2022 в Пекине. Соглашение с Международной федерацией хоккея предусматривало отказ от участия в случае ухудшения ситуации по коронавирусу.

Сейчас руководство НХЛ сказало, что усилит меры против коронавируса, но продолжит сезон. На данный момент в ковид-протоколе находятся более 100 хоккеистов. Что происходит в лиге:

Из-за ухудшения ситуации по коронавирусу игроки НХЛ не сыграют на Олимпиаде-2022. Об этом говорят несколько источников:

Подкаст экс-хоккеистов НХЛ Райана Уитни и Пола Биссоннетта Spittin’ Chiclets.

ESPN указывает, что НХЛ уже перенесла 27 игр. Лига до 10 января должна определиться с решением, чтобы избежать штрафов. Источник ESPN говорит, что участие игроков НХЛ в ОИ-2022 «крайне маловероятно».

«Матч ТВ» пишет, что НХЛ объявит решение о неучастии через два дня: «Есть минимальная вероятность, что этого не произойдет: профсоюз свое решение должен утвердить путем голосования игроков. Если большинство решит ехать, то игроки НХЛ отправятся в Пекин».

Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир начнется с 9 февраля. Последний раз игроки НХЛ участвовали на ОИ в 2014 году.