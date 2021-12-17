Монреаль
НХЛ
«Монреаль» первым в сезоне НХЛ закрыл трибуны из-за ковида. На карантине в лиге больше 70 хоккеистов
2 часа назад
«Монреаль» сыграл с «Филадельфией» в регулярном чемпионате НХЛ при пустых трибунах (3:2). Это первый подобный случай по ходу нового сезона НХЛ.
- Матчи регулярно проводились при закрытых трибунах в прошлом розыгрыше, но в этом сезоне лига вернула традиционный формат и сняла ограничения.
- Тем не менее в середине декабря запреты вернулись. Сначала власти канадской Онтарио запретили заполняемость больше 50% (это коснулось хоккейного и баскетбольного «Торонто» и хоккейной «Оттавы»). Теперь «Монреаль» провел матч при пустых трибунах после запроса властей Квебека.
Все это происходит на фоне растущего числе хоккеистов, помещенных на карантин. В лиге больше 70 игроков находятся в ковид-протоколе, десять матчей за последний месяц перенесены. Худшая ситуация в «Калгари», где в общей сложности 30 человек (игроки и персонал) попали на карантин.
НХЛ сохраняет право отказа от участия в Олимпиаде-2022 при ухудшении ситуации с коронавирусом. Летом лига объявила, что отпустит игроков на турнир, но до 10 января она может изменить решение.
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