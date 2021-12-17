«Монреаль» первым в сезоне НХЛ закрыл трибуны из-за ковида. На карантине в лиге больше 70 хоккеистов

Все это происходит на фоне растущего числе хоккеистов, помещенных на карантин. В лиге больше 70 игроков находятся в ковид-протоколе, десять матчей за последний месяц перенесены. Худшая ситуация в «Калгари», где в общей сложности 30 человек (игроки и персонал) попали на карантин.

НХЛ сохраняет право отказа от участия в Олимпиаде-2022 при ухудшении ситуации с коронавирусом. Летом лига объявила, что отпустит игроков на турнир, но до 10 января она может изменить решение.