Коламбус (х)
НХЛ
Матисс Кивлениекс
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#Коламбус (х) #НХЛ #Матисс Кивлениекс

«Коламбус» впервые сыграл в НХЛ после смерти Кивлениекса. На арене вывесили баннер в честь погибшего, а вратарь вышел под его номером

33 минуты назад

«Коламбус» открыл сезон НХЛ матчем с «Аризоной» (8:2). Это была первая игра «Коламбуса» в лиге после смерти вратаря Матисса Кивлениекса.

  • Перед стартом игры на «Нейшенуайд-арене» включили гимн Латвии, за которую выступал Кивлениекс. На лед вышла семья погибшего.
  • На арене спустили баннер в честь Кивлениекса. На нем написаны годы жизни вратаря и изображен его игровой номер.
  • За воротами на лед нанесли 80-й номер, под которым играл Кивлениекс. Его одноклубник Элвис Мерзликин вышел на матч под этим же номером вместо своего основного 90-го.

Кивлениекс погиб в июле в 24 года после несчастного случая во время празднования Дня независимости США. Полиция заключила, что он упал и ударился головой, убегая от фейерверка.

После смерти вратаря «Коламбус» создал фонд в его честь. Средства направят на развитие молодежного хоккея в Коламбусе и Латвии.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Коламбуса»
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