«Коламбус» впервые сыграл в НХЛ после смерти Кивлениекса. На арене вывесили баннер в честь погибшего, а вратарь вышел под его номером

Кивлениекс погиб в июле в 24 года после несчастного случая во время празднования Дня независимости США. Полиция заключила, что он упал и ударился головой, убегая от фейерверка.

После смерти вратаря «Коламбус» создал фонд в его честь. Средства направят на развитие молодежного хоккея в Коламбусе и Латвии.