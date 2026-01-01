Коламбус (х)

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Хоккей
«Коламбус» впервые сыграл в НХЛ после смерти Кивлениекса. На арене вывесили баннер в честь погибшего, а вратарь вышел под его номером
#Коламбус (х)
Хоккей
Погибший вратарь «Коламбуса» закрыл от фейерверка своего одноклубника и его жену
#Матисс Кивлениекс
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
Хоккей
У Василевского 17 побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Это рекорд НХЛ для вратарей
#Андрей Василевский
Хоккей
Корписало поставил рекорд НХЛ за последние 65 лет – отразил больше 73 ударов в матче плей-офф
#Йоонас Корписало
Хоккей
Григоренко ушел из ЦСКА и подписал контракт с «Коламбусом»
#Михаил Григоренко
Хоккей
Панарин повторил свой рекорд по очкам в НХЛ
#Артемий Панарин
Хоккей
Кучеров сделал дубль, забил победный гол и набрал очки в 11-м матче подряд. Теперь он – шестой в списке бомбардиров
#Никита Кучеров
Хоккей
«Каролина» вышла в финал Востока впервые с 2009 года
#Каролина