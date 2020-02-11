Кучеров сделал дубль, забил победный гол и набрал очки в 11-м матче подряд. Теперь он – шестой в списке бомбардиров

Уже в 11-м матче подряд Кучеров забивает или делает голевой пас. Серия длится с 15 января. «Тампа» победила за это время в девяти из 11 игр, а Кучеров забил десять голов и отдал десять передач.

Всего у Кучерова 27 голов и 42 голевых паса. Сейчас в НХЛ российский хоккеист занимает шестое место по заброшенным шайбам.

«Мы набрали два очка и рады этому, – прокомментировал Кучеров. – Случившееся в прошлом остается там, мы об этом не думаем. Те ребята старались что-то говорить о прошлом годе на льду, но кому какая разница?».

В прошлом сезоне «Тампа» вылетела в первом раунде плей-офф именно от «Коламбуса», проиграв все четыре матча.