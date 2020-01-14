В НХЛ игрок проехал мимо шайбы в серии буллитов – засчитали за попытку, и его клуб проиграл
«Филадельфия» и «Бостон» повеселились в очередном матче НХЛ, наколотив друг другу по пять шайб. Спустя половину матча «Бостон» вел 5:2, но соперник отыгрался – 5:5 в основное время и в овертайме.
В серии буллитов главным образом запомнился форвард «Бостона» Брэд Маршанд. В игре он сделал голевую передачу, с буллитом вышло хуже. Маршанд просто проехал мимо шайбы и потерял возможность забить гол.
Судьи засчитали этот момент как использованную попытку, потому что Маршанд коснулся шайбы, он просто не смог захватить ее при движении на ворота.
Таким образом, «Бостон» потерял возможность сравнять счет по буллитам (за минуту до этого точен был игрок «Филадельфии» Конечны). И проиграл матч. Для клуба это – поражение после серии из трех побед, «Филадельфия» выиграла всего второй матч из семи последних.
«Я знаю правила, – говорил после матча Маршанд. – Если коснулся, то все, будто бы пробил. Очень жаль проиграть именно таким образом. Но нам просто нужно играть лучше, когда мы ведем в счете». Маршанд намекал на то, что «Бостон» упустил победу, ведя в три шайбы.
Что еще неприятно для «Бостона» – все серии буллитов в этом сезоне клуб проиграл. Их было целых семь. Последняя победа по буллитам состоялась в феврале прошлого года.