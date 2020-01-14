В НХЛ игрок проехал мимо шайбы в серии буллитов – засчитали за попытку, и его клуб проиграл

«Филадельфия» и «Бостон» повеселились в очередном матче НХЛ, наколотив друг другу по пять шайб. Спустя половину матча «Бостон» вел 5:2, но соперник отыгрался – 5:5 в основное время и в овертайме.

В серии буллитов главным образом запомнился форвард «Бостона» Брэд Маршанд. В игре он сделал голевую передачу, с буллитом вышло хуже. Маршанд просто проехал мимо шайбы и потерял возможность забить гол.

Судьи засчитали этот момент как использованную попытку, потому что Маршанд коснулся шайбы, он просто не смог захватить ее при движении на ворота.