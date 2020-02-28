Артемий Панарин
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Коламбус (х)
Нью-Йорк Рейнджерс
Панарин повторил свой рекорд по очкам в НХЛ
28 февраля 2020, 09:50
В 62 матчах в этом сезоне он набрал 87 очков – 32 заброшенные шайбы и 55 голевых передач. Столько же очков он набрал в 79 матчах прошлого сезона, когда играл за «Коламбус» и дошел до полуфинала Восточной конференции.
Болельщики «Нью-Йорка» в твиттере называют Панарина лучшим подписанием за последние сезоны.
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