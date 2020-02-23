Невероятный дебютант НХЛ: 42-летний парень из АХЛ, который работает ледоукладчиком
За 8 минут и 41 секунду до конца второго периода матча с «Торонто» «Каролина» осталась без двух вратарей – Джеймс Раймер и Петр Мразек вылетели из-за травм. Тогда в воротах «Каролины» появился 42-летний Дэвид Эйрс.
Что нужно знать о Дэвиде Эйрсе:
- Он никогда не играл на профессиональном уровне – только на любительском.
- В 2004-м он приостановил свою (любительскую) карьеру из-за пересадки почки.
- Он уже 8 лет работает техническим арены «Кока Кола Колизеум» (стадион «Торонто Марлис» – фарм-клуб «Торонто»). Периодически он водит ледозаливочную машину на арене «Торонто».
- Он тренируется вместе с «Торонто Марлис», но играет роль запасного вратаря. Изредка его используют как третьего голкипера и «Торонто».
- Перед тем, как выйти на лед в матче НХЛ, Эйрс подписал быстрый контракт на одну встречу с оплатой в 500 долларов и получением по итогам матча свитера, в котором играл (но вышел он не в составе «Торонто»).
Эйрс пропустил две шайбы во втором периоде. В третьем же он отбил семь бросков, чем помог «Каролине» выиграть – 6:3. В раздевалке Эйрса встречали как героя.
А это хайлайт с участием Эйрса.
«Каролина» уже запустила в продажу майки с фамилией Эйрса и 90-м номером на спине. Часть от дохода получит Эйрс. Определенный процент «Каролина» отправит в специальное учреждение, занимающееся пересадками почек.
Эйрса уже поддержали партнеры по «Марлис». Голкипер Касимир Каскисуо сказал: «Горжусь этим парнем. Дэв – один из самых трудолюбивых парней, которых я встречах. К тому же на нем так круто смотрится моя старая форма».