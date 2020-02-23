Невероятный дебютант НХЛ: 42-летний парень из АХЛ, который работает ледоукладчиком

За 8 минут и 41 секунду до конца второго периода матча с «Торонто» «Каролина» осталась без двух вратарей – Джеймс Раймер и Петр Мразек вылетели из-за травм. Тогда в воротах «Каролины» появился 42-летний Дэвид Эйрс.

Что нужно знать о Дэвиде Эйрсе:

Он никогда не играл на профессиональном уровне – только на любительском.

В 2004-м он приостановил свою (любительскую) карьеру из-за пересадки почки.

Он уже 8 лет работает техническим арены «Кока Кола Колизеум» (стадион «Торонто Марлис» – фарм-клуб «Торонто»). Периодически он водит ледозаливочную машину на арене «Торонто».

Он тренируется вместе с «Торонто Марлис», но играет роль запасного вратаря. Изредка его используют как третьего голкипера и «Торонто».

Перед тем, как выйти на лед в матче НХЛ, Эйрс подписал быстрый контракт на одну встречу с оплатой в 500 долларов и получением по итогам матча свитера, в котором играл (но вышел он не в составе «Торонто»).

Эйрс пропустил две шайбы во втором периоде. В третьем же он отбил семь бросков, чем помог «Каролине» выиграть – 6:3. В раздевалке Эйрса встречали как героя.