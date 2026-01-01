Коламбус (х)

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«Тампа» и «Коламбус» рубились больше 6 часов! Матч – в четверке самых долгих
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#НХЛ
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Имя в честь Элвиса Пресли, детство без пропавшего отца, слова о нелюбви к России. Он заменил Бобровского и сразу наставил рекордов в НХЛ
#Элвис Мерзликин
Куда уйдет Панарин
#Артемий Панарин
В плей-офф НХЛ интереснее всего – сенсация «Коламбуса». Ее творит Бобровский
#НХЛ
В НХЛ дебютировал 20-летний русский. Цифры слабые, но он не виноват
#НХЛ